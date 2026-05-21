Narvaez, scudiero di Pogacar diventa il bomber del Giro

Ci sarebbe da guardare il paesaggio, difatti gli uomini di classifica, dalla rosa Eulalio al fuoriclasse Vingegaard, si limitano a guardare le bellezze naturali delle Cinque Terre. Il sole risplende finalmente pieno sulla corsa, il mare li accoglie rilasciando i suoi scintillii brulicanti. Fanno gli straordinari gli uomini che devono approfittare di queste tappe per portare a casa qualcosa, anche se a portare a casa è sempre il solito: Jonathan Narvaez.

È lui l'attaccante di questo Giro. Il bomber della Uae: anche se non c'è Tadej Pogacar che sta preparando il Tour e ha perso in un sol colpo già nella prima tappa Adam Yates, Jay Vine e Marc Soler. L'ecuadoriano non sbaglia un colpo e va a segno per la terza volta in questo Giro, quinto successo per lui in carriera sulle strade rosa. «Dobbiamo vincere per mantenere la media», dice in mattinata Fabio Baldato, diesse del team emiratino. Detto, fatto.

Da Porcari (Paper District) a Chiavari: 195 km e 2850 metri di dislivello. Nello scenario del mar Ligure, esulta dunque ancora una volta l'ecuadoriano, che si sbarazza in volata dello spagnolo Enric Mas. I due attaccano a circa 70 km dall'arrivo, poi via via il gruppetto degli attaccanti si polverizza. A 11 il 36enne Diego Ulissi (Xds Astana), protagonista di una tappa eccellente, davanti a Harper e Vlasov; sesto il suo compagno Christian Scaroni a 1'13, settimo Ludovico Crescioli (Polti-VisitMalta) a 1'15, ottavo Simone Gualdi (Lotto-Intermarché) a 2'17 e decimo Andrea Raccagni Noviero (Soudal-Quick Step) a 2'19: quanta Italia nei primi dieci.

Così Narvaez diventa il corridore dell'Ecuador con più successi (5) al Giro, davanti a Carapaz (4). «Sono felice per il team spiega Narvaez, uomo mercato del momento: sono in molti a darlo di ritorno alla Netcompany Ineos di Filippo Ganna -. Matxin ci ha chiesto di lottare appena ne abbiamo occasione, ed è quello che stiamo facendo. Se sono soddisfatto? Come potrei non esserlo: però non sono sazio». Dopo montagne e cronometro, oggi la 12ª tappa è per velocisti: occasione per Milan.

Ordine d'arrivo 11ª tappa Porcari-Chiavari: 1) Narvaez (Ecu, Uae) km 195 in 4h 33'43'' (media 42,745), 2) Mas (Spa) st, 3) Ulissi a 11'', 6) Scaroni a 1'13'', 7)

Crescioli a 1'15'', 8) Gualdi a 2'17'', 32) Vingegaard (Dan) a 3'24'', 33) Eulalio (Por) st.

Classifica: 1) Eulalio (Por, Bahrain) in 44h 17'41'', 2) Vingegaard (Dan) a 27'', 3) Arensman (Ola) a 1'57'', 9) Pellizzari a 3'36''.