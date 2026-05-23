Sulle strade di Ganna vince a sorpresa l'amico Bettiol

Si arriva sulle strade di Filippo Ganna, ma a vincere è un suo amico, Alberto Bettiol, che queste strade conosce a memoria, visto che sono quelle di Lisa, la sua fidanzata.

Vince dopo quasi due anni dalla sua ultima affermazione datata 23 giugno 2024, campionato italiano a Sesto Fiorentino. Vince un'altra tappa del Giro (Stradella) dopo cinque anni. «È sempre bello quando si vince», dice raggiante l'ex tricolore. «Già essere alla partenza consapevole che all'arrivo ci sarebbero state tutta la mia famiglia e quella della mia ragazza, era per me già una vittoria».

Si arrivava sulle strade di Pippo Ganna, ma alla fine vince un amico: «Ho cominciato a pensare a

questa tappa proprio quando Pippo me ne parlò per la prima volta racconta -. Poi, quando sono entrato in fuga, mi sono detto: cercherò di combattere con tutto me stesso per cercare di perdere meno possibile in salita. È andato tutto meglio del previsto. Se le emozioni sono queste, mi accontento di vincere ogni due anni...».

Oggi si torna a salire: da Aosta a Pila, tappa per Vingegaard, che in questo Giro ha già fatto suoi due arrivi montani. Fuori i secondi: oggi voleranno i minuti. Eulalio, la maglia rosa, sa che sarà dura difendere la maglietta di leader. Il danese sa che è il momento di mettersela. Al momento si è esposto il minimo necessario, badando più a salvare la pelle e a guarire da qualche acciacco. «Niente di grave, problema risolto: mi sento molto meglio di prima», assicura minaccioso il re pescatore.

Ordine d'arrivo 13^ tappa Alessandria-Verbania: 1) Alberto Bettiol (Xds Astana) km 189 in 3h 51'33'' (media 48,974), 2) Leknessun (Nor) a 26'', 3) Stuyven (Bel) a 44'', 4) Valgren (Dan) st, 5) Donovan (Gbr), 8) Busatto a 1'35'', 12) Maestri a 12'48'', 17) Eulalio (Por) a 13'06'', 21) Vingegaard (Dan) st.

Classifica: 1) Afonso

Eulalio (Por, Bahrain) in

52h 15'17'', 2) Vingegaard (Dan) a 33'', 3) Arensman (Ola) a 2'03'', 4) Gall (Aut) a 2'30'', 5) O' Connor (Aus) a 2'50'', 6) Hindley (Aus) a 3'12'', 9) Pellizzari a 3'42'', 13) Piganzoli a 5'33'', 14) Bernal (Col) a 5'45''.