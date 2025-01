Cimento, una nuotata nei Navigli per ricordare l'assessore Guaineri

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà un tuffo per nuotatori coraggiosi perchè così da sempre è nuotare nelle acque dei Navigli a gennaio. Perchè così sono i «cimenti» dal 1895, da quando un pugno di audaci si tuffarono nelle acque del «Grande» in uno nei tre giorni della Merla. Poi le sfide tra i canottieri sono continuate un po' per gioco e un po' sul serio in una tradizione che ogni anno ripropone ai milanesi questo storico quanto ardimentoso evento.

Una sfida «tosta» che nasce tanti anni fa come sfida tra le due Canottieri: la Milano e l'Olona. Un gesto di coraggio, una piccola pazzia o forse solo l'occasione per tuffarsi davanti alla Chiesa di San Cristoforo, una tra le più amate dai milanesi. Sei anni fa tra i coraggiosi c'era anche un assessore allo Sport che sfidò le acque gelide a mezzanotte con costume e cuffia d'epoca. Roberta Guaineri, morta improvvisamente per un malore lo scorso 24 giugno all'età di 57 anni, partecipò al «Cimento dei Leoni», e fu una delle tante «imprese» di un donna, avvocato di mestiere, con la passione dello sport che la portò a nuotare, a pedalare, a correre e a mettere anche tutti e tre gli sport insieme nelle gare di triathlon.

Domenica prossima nelle acque del Naviglio Grande si terrà il primo Trofeo Roberta Guaineri. Un «cimento» in suo onore memoria su una distanza di cento metri da nuotare controcorrente per un omaggio, organizzato dall'Ordine degli avvocati Milano e dalla Canottieri San Cristoforo con il patrocinio del Comune di Milano.

«Roberta Guaineri è stato un esempio di amore di grandissimo impegno politico e sociale per la sua città- si legge sulla locandina del memorial- Tenace, sportiva, scalava cime, gareggiava nel triathlon e nuotava...».

La prima edizione del Trofeo sarà riservata a 30 nuotatori esperti di acque gelide ma l'obiettivo è quello di farlo diventare una tradizione più partecipata: «Roberta ci ha lasciato lo scorso anno- scrivono gli organizzatori- e da assessore ha seguito partecipando a tanti eventi sportivi. Noi vogliamo sperare che questo Trofeo in suo nome diventi un appuntamento istituzionale e che ogni anno ci sia la possibilità di proporlo nuovamente per mantenere vivo il suo ricordo».