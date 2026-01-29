Cinema, corsi di yoga e passeggiate sul tetto del Salotto

Una passeggiate di 250 metri e a 40 d'altezza ammirando la Madonnina (più) da vicino o i grattacieli di Porta Nuova. "Clouds", ossia "oasi tra le nuvole" con cuscinoni colorati che si prestano bene per selfie ad effetto. Lezioni di yoga o cinema all'aperto sulla terrazza panoramica. E tappa a un angolo rimasto non proprio segreto ma chiuso al pubblico per 150 anni: la Sala degli Orologi pubblici di Milano, sotto l'Arco Trionfale, da lì negli anni Trenta si regolavano i 300 della città, un piccolo gioiello di ingegneria per quell'epoca. É "Higline Galleria", il percorso "sospeso" sul Salotto di Milano che promette di catturare i turisti anche soltanto per la vista spettacolare dal rooftop che chiude il tour. Si parte il 7 febbraio. L'Highline sarà aperta tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18, biglietto con data selezionata a 15 euro e con guida a 25 euro, riduzioni per bambini da 7 a 12 anni (7 euro, gratis i più piccoli), per giovani da 13 a 18 anni e over 65 (12 euro), famiglie (30 euro per tre persone, 40 euro per quattro) e altre convenzioni. Il tetto o della Galleria era stato aperto anche dal 2015 al 2019. Il nuovo progetto è realizzato con un investimento tra i 2/3 milioni da "Duomo 21" che si è aggiudicata il bando di concessione del Comune (500mila euro di affitto per 18 anni) mentre allestimento e gestione sono del gruppo under 35 di "Highline". Ingresso da piazza Scala, c'è un nuovo ascensore in vetro che porta fino alla terrazza panoramica (anche questa finora nascosta) e alla Sala degli Orologi che apre da subito come sede di mostre per artisti emergenti e via via per eventi, convegni, rinfreschi. In programma nel rooftop, spiega la direttrice generale Camilla Rivieri, "svariate iniziative, dal cinema all'aperto allo yoga, eventi".

Audioguida gratis in sei lingue e 50 pannelli lungo la "Skywalk" raccontano anche la storia della Galleria, con pezzi storici come l'avviso firmato dal sindaco Beretta il 14 settembre 1867 con le regole per il giorno dell'inaugurazione e i divieti di passaggio per le carrozze nelle vie intorno. E c'è un'area più "pop" in collaborazione con "Insulti Luminosi". Un progetto sostenibile: pannelli solari, impianto di illuminazione che riduce di oltre il 70% il consumo, un impianto fotovoltaico da 15 kW, primo su un monumento storico di Milano. L'assessore al Demanio Emmanuel Conte è particolarmente soddisfatto che sia finalmente aperta al pubblico la Sala, "un tesoro che ricorda come questa città fu pionieristica anche sotto questo punto di vista". La regolazione degli orologi, iniziata nel 1932, si è interrotta due anni dopo le bombe del 1943 e per sempre a metà degli anni '70, quando i segnali sono stati trasmessi via radio. Ora diventa un "ArtSpace".

Matteo Occhipinti, head of Higline, punta a "rendere un monumento anche luogo di sviluppo creativo, di eventi culturali e mondani". Il Comune incasserà nel 2026 circa 80 milioni dagli affitti in Galleria. E a giorni la volta si illuminerà d'oro, con il logo olimpico al centro.