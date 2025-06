"12 Soldiers", in tv la vera storia di Mark Nutsch in missione in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre: trama e cast

Ascolta ora 00:00 00:00

Va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie il film 12 Soldiers, tratto dal romanzo Horse Soldiers di Doug Stanton e ispirato alla storia vera dei primi soldati che, dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, partirono per l'Afghanistan.

La trama di 12 Soldiers

Mentre il mondo ancora trema per i terribili attentati dell'11 settembre, un gruppo di dodici uomini, tra paramilitari della CIA e soldati delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti, decidono di partire per l'Afghanistan. A guidare l'impresa c'è il capitano Mitch Nelson, che di fatto è il leader a cui il governo statunitense affida la prima, immediata reazione all'attentato che ha scavato un cratere nel cuore della città di New York e nell'identità Usa. La missione - che comporta di aiutare i ribelli afghani a far cadere il regime talebano - è però più pericolosa di quanto preventivato e i dodici soldati, che sono in minoranza numerica, saranno costretti a stringere un accordo con l'Alleanza del Nord, la coalizione militare afghana che vuole anch'essa la sconfitta dei talebani. I dodici soldati e Mitch Nelson dovranno dunque imparare a muoversi in un territorio ostile, imparando nuovi metodi di combattimento per raggiungere il loro unico obiettivo: vincere e tornare a casa sani e salvi.

12 soldiers è tratto da una storia vera

Come spesso accade quando si ha a che fare con il cinema di genere bellico, anche 12 soldiers prende ispirazione da un'incredibile storia vera. Il personaggio di Mitch Nelson, infatti, è ispirato a Mark Nutsch, un uomo che lavorava nello staff amministrativo della CIA e che era destinato a svolgere un lavoro tutto sommato sicuro. Subito dopo l'attentato alle Torri Gemelle, però, Nutsch chiese di essere reintegrato in campo e con alcuni membri della ODA 595 - la squadra delle Forze Speciali dell'esercito degli Stati Uniti - fu tra i primi a partire per l'Afghanistan. Stando a quanto riporta Ciak Club, sulle prime la squadra di dodici soldati avrebbe dovuto svolgere una funzione di recupero, e salvare dunque i soldati americani su territorio afghano. Ma ben presto, come si vede anche nel film in onda stasera in tv, la loro missione fu quella di allearsi con la resistenza locale per sconfiggere i talebani e dare un primo colpo ad Al-Qaeda. La squadra, che sarebbe dovuta partire il 14 settembre, lasciò invece gli Stati Uniti il 5 ottobre. Mark Nutch, che non aveva grandi esperienze quanto a combattimento sul campo, si dimostrò però un leader e uno stratega davvero preparato, che seppe guidare i suoi uomini attraverso le sfide di una missione segreta davvero pericolosa.

Il cast del film

Il personaggio del capitano Mitch Nelson che si ispira alla storia vera di Mark Nutsch è interpretato da Chris Hemsworth, che ormai tutti conoscono per la sua interpretazione del dio norreno Thor nel Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio del capitano Mitch Nelson che si ispira alla storia vera di Mark Nutsch è interpretato da Chris Hemsworth, che ormai tutti conoscono per la sua interpretazione del dio norreno Thor nel Marvel Cinematic Universe.