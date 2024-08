Addio a Angel Salazar, l'attore di Scarface e Carlito's Way si è spento a 68 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è spento all'età di 68 anni l'attore e comico di origini cubane Ángel Salazar. L'artista, noto per aver preso parte in film divenuti un cult nel cinema, anche per la presenza di Al Pacino, è conosciuto negli Stati Uniti per la sue celebre battuta "Sheck it out", ossia "Dai un'occhiata". A quanto pare l'uomo sarebbe spirato nel sonno.

I problemi al cuore

Roger Paul, rappresentante legale dell'attore, ha confermato la sua scomparsa in una dichiarazione diffusa quest'oggi (lunedì 12 agosto) ai mezzi di stampa, affermando che Salazar "è morto nel sonno" . La causa della morte del 68enne non è stata resa nota, anche se Tmz riporta di probemi cardiaci che da tempo affliggevano l'artista.

La sua prematura scomparsa è stata uno choc per coloro che lo hanno conosciuto. Colleghi e amici hanno voluto ricordarlo, esprimendo cordoglio. Il leader della band e artista Tito Puente Jr. ha scritto su X: "Riposa in pace Angel Salazar 'chichi' eri un attore straordinario e un buon amico hermano" . Il comico Adam Hunter ha commentato, "RIP al mio amico Angel Salazar. Abbiamo lavorato insieme qualche mese fa. Leggenda della comicità".

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli circa la sua morte.

La carriera

L'attore cubano americano ha preso parte a film di spicco che hanno fatto la storia del cinema, recitando al fianco di grandi interpreti di Hollywood come Al Pacino e Tom Hanks. Nel 1983 recitò nel ruolo di Chi Chi in Scarface, con Brian De Palma e Al Pacino, poi, nel 1988, è comparso al fianco di Tom Hanks, interpretando Rico nel film Punchline. Nel 1993 tornerà al fianco di Al Pacino in Carlito's Way nel ruolo di Walberto.

Tanti i lavori svolti in 45 anni di carriera, fra cinema e Tv. Altre parti degne di nota sono Where the Buffalo Roam (1980), A Stranger Is Watching (1982) e Hot to Trot (1988). Lo si è visto recitare negli sketch degli show In Living Color, Heart of the City, Jersey Mafia Chronicles, The New $treetz Seriez e On Our Own.

Nella sua vita non si è mai fermato. Al momento della sua morte, Ángel Salazar era atteso per altri ruoli in progetti in varie fasi di produzione, segno che la sua carriera era tutt'altro che finita.