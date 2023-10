Addio a Burt Young, il "Paulie" di Rocky. Il commosso post di Stallone

È morto a Los Angeles all'età di 83 anni Burt Young, uno dei personaggi più amati della saga cinematografica di Rocky, cognato e amico di Rocky Balboa, l'iconico pugile interpretato da Sylvester Stallone. Per il suo personaggio di Paulie Pennino era stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista. L'attore è scomparso l'8 ottobre, ma solo oggi se n'è avuta notizia per voce della figlia Anne Morea Steingieser al New York Times, che non ha però rivelato la causa del decesso..

La carriera di attore

Il vero nome era Gerald 'Jerry' Tommaso De Louise. Prima di dedicarsi al mondo del cinema aveva prestato servizio nel corpo dei Marines. La passione per la recitazione fu però più forte tanto a spingelo a studiare al prestigioso Actor Studio di Lee Strasberg. Durante il suo lungo percorso lavorativo Young ha prestato il suo volto principalmente a personaggi duri sia sul grande che sul piccolo schermo. La sua bravura recitativa riusciva ad imprimere una grande profondità a questo genere di parti.

Ricordato principalmente per il ruolo in Rocky in realtà è stato un attore che ha ricoperto molti ruoli partecipanto in tutto a oltre 160 produzioni cinematografiche e televisive. Fu Joe nel film C'era una volta in America di Sergio Leone, ha recitato anche in Chinatown, Il Papa del Greenwich Village e ha fatto numerose apparizioni come ospite in televisione in serie come M*A*S*H, The Rockford Files, Baretta e Law & Order.

La passione per la pittura

Grande amante dell'arte, in tarda età aveva dato seguito a questa passione diventando un'importante pittore, le cui opere sono state esposte nelle gallerie di tutto il mondo.

Il ricordo di Stallone