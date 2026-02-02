Addio Londra, Tom Cruise se ne va e lascia l'attico da 40 milioni su Hyde Park: ecco perché

Tom Cruise ha deciso di lasciare Londra dopo circa quattro anni e mezzo dal suo trasferimento. Una scelta che, secondo certi rumors, sarebbe dovuta a un profondo senso di insicurezza. L'attore, infatti, non si sentirebbe al sicuro nella Capitale.

Cruise, lo ricordiamo, lavora nel Regno Unito da circa quarant'anni, ma soltanto nel 2021 si è trasferito in pianta stabile, acquistando il prestigioso attico a One Hyde Park e facendovi la sua residenza principale. L'immobile, sito nel quartiere di Knightsbridge, ha un valore stimato tra i 35 e i 47 milioni di sterline, ossia 40-55 milioni di euro. Si estende per circa 1.670 metri quadrati, e dispone di 4-5 camere da letto, ognuna con bagno, soffitti alti fino a 8 metri, camini in vetro e una cucina di ispirazione giapponese. Degna di assoluto pregio è la terrazza panoramica con vista su Hyde Park. Un attico di lusso che, col tempo, era divenuto un vero e proprio rifugio londinese per Cruise.

Eppure in questi giorni è giunta voce che l'attore hollywoodiano ha preso la decisione di mettere tutto in vendita e andarsene. Al momento non vi è ancora nulla di ufficiale, ma pare che Cruise abbia già liberato e abbandonato l'appartamento.

Che cosa ha causato tutto ciò? Sempre stando ad alcune fonti vicine al personaggio, a spaventare l'attore sarebbe stata una violenta rapina a mano armata avvenuta lo scorso 20 gennaio nella boutique Rolex che si trova proprio al piano terra del palazzo. Di recente, Londra sta effettivamente registrando un incremento della criminalità, anche in zone più esclusive come il quartiere di Knightsbridge. Cruise, pertanto, non si sente al sicuro e per tale ragione avrebbe preferito fare ritorno negli Usa. A conferma di ciò, pare siano stati visti alcuni collaboratori dell'artista intenti a portare via scatoloni dall'edificio. Insomma, l'addio pare davvero imminente.