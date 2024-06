Addio a Tony Mordente, star di "West Side Story"

Ascolta ora 00:00 00:00

Se n'è andato all'età di 88 anni, dopo aver calcato per una vita il palcoscenico, l'attore, ballerino e coreografo statunitense Tony Mordente. Aveva recitato sia nella versione originale di Broadway, che in quella per il grande schermo, del musical West Side Story.

La sua carriera

L'attore, che viveva a Henderson (Nevada), sarebbe morto martedì 11 giugno, ma solo venerdì 14 la famiglia ne ha dato notizia, come riportato da The Hollywood Report. Anthony Charles Mordente era nato a Brooklyn, New York, il 3 dicembre 1935. Da sempre appassionato di danza, dopo aver studiato alla Fiorello H. LaGuardia High School, fece il suo debutto come ballerino al Jacob's Pillow Dance, per poi unirsi alla compagnia di danza del Radio City Music Hall.

Gli inizi nel Musical

Fu proprio grazie alla sua esperienza al Radio City Music Hall che venne scoperto da Michael Kidd, che lo scritturò per il musical Li'l Abner a Broadway nel 1956. L'anno successivo arrivò la sua grande occasione quando entrò nel cast della della produzione originale del musical di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Arthur Laurents West Side Story, in cui recitava nel ruolo di A-Rab accanto a Chita Rivera e Carol Lawrence. Il musical ottenne un successo strepitoso, anche grazie alla direzione e coreografia di Jerome Robbins e venne replicato per oltre 700 volte. Mordente rimase nel cast per tutto il tempo, entrando anche in quello londinese quando lo spettacolo debuttò a Londra nel 1958.

Il cambio di rotta

Il suo debutto sul grande schermo avvenne proprio grazie al rifacimento cinematografico, diretto da Jerome Robbins e Robert Wise, di West Side Story nel 1961, cambiando però ruolo e intepretando quello di Action. La sua "vecchia parte" nella pellicola fu invece affidata a David Winters. Da lì in poi si aprirono per Mordente le porte di Broadway come coreografo, che lo videro nei musical Bye Bye Birdie e in Ben Franklin in Paris, oltre a Colazione da Tiffany del 1966.

Dopo due insuccessi, il primo del progetto del musical How Do You Do I Love You, chiuso ancor prima del debutto e il secondo di Here's Where I Belong; Mordente decise di lasciare definitivamente il mondo della danza per dedicarsi

alla regia televisiva. Dalla metà degli anni '70 ai primi del '2000 dirisse numerose serie tv di grande successo, tra cui tra cui trentasette episodi di Walker Texas Ranger e atrettanti di Settimo cielo.