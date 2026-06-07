Amicizia al capolinea? Cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

Per anni sono stati una delle coppie di amici più affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno condiviso momenti importanti della loro crescita personale e professionale, costruendo un legame che sembrava destinato a durare nel tempo. Oggi, però, quella storia di amicizia appare definitivamente conclusa. A mettere la parola fine è stato lo stesso Zorzi, che nel corso di una recente intervista ha parlato apertamente della rottura con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, spiegando come il loro rapporto sia ormai arrivato al capolinea senza possibilità di riconciliazione.

Un legame nato sui banchi di scuola

La storia di amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti affonda le sue radici nel 2014. I due si sono conosciuti da adolescenti e, nel corso degli anni, hanno costruito un rapporto molto stretto fatto di confidenze, sostegno reciproco e presenza costante nelle rispettive vite. Non era raro vederli insieme sui social network, in interviste o durante eventi pubblici. La loro complicità era evidente e in più occasioni Zorzi aveva raccontato quanto Aurora fosse stata importante per lui. Tra i momenti più significativi della loro amicizia c'è anche il coming out dell'influencer. Fu infatti proprio Aurora, insieme a sua madre Michelle Hunziker, una delle prime persone con cui Tommaso scelse di condividere un passaggio fondamentale della sua vita. Per oltre dieci anni il loro rapporto è sembrato solido e indissolubile, tanto da essere considerati da molti come migliori amici.

La prima crisi durante il lockdown

Le prime crepe nel loro legame sono emerse nel 2020, poco prima dell'ingresso di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip . Durante il reality, l'influencer parlò apertamente della sofferenza provata per la lite con Aurora, ammettendo di aver commesso anche lui degli errori e manifestando il desiderio di recuperare il rapporto. Alla base della rottura ci sarebbero state alcune incomprensioni nate durante il periodo della pandemia. In quei mesi Zorzi aveva raccontato di essersi sentito particolarmente solo e di aver sofferto per quella che percepiva come una distanza da parte dell'amica. Secondo le indiscrezioni circolate in quel periodo, Aurora avrebbe invece atteso delle scuse da parte di Tommaso prima di fare un passo verso la riconciliazione.

Il chiarimento dopo il GF Vip

Terminata l'esperienza televisiva, i due riuscirono effettivamente a ritrovarsi. Lo stesso Zorzi raccontò in seguito di aver chiarito con Aurora e di aver recuperato il rapporto. Per un certo periodo tornarono infatti a frequentarsi e a mostrarsi insieme, facendo pensare che la crisi fosse ormai soltanto un ricordo. Sembrava l'inizio di una nuova fase della loro amicizia, ma con il passare del tempo qualcosa tornò a cambiare.

Il progressivo allontanamento

Tra il 2023 e il 2024 i fan iniziarono a notare una certa distanza tra i due. Le apparizioni insieme diventarono sempre più rare e sia Aurora che Tommaso evitarono di parlare apertamente del loro rapporto. A insospettire ulteriormente il pubblico fu anche un'intervista in cui alla Ramazzotti venne chiesto un commento sull'amico. In quell'occasione preferì glissare con una battuta, scelta che molti interpretarono come un segnale di un rapporto ormai raffreddato. Nessuno dei due ha mai raccontato nei dettagli cosa sia realmente accaduto, ma nel corso del tempo sono emersi alcuni indizi che hanno aiutato a comprendere meglio la situazione.

Due vite sempre più diverse

Uno degli aspetti che potrebbe aver inciso maggiormente sul loro allontanamento riguarda il diverso momento di vita attraversato da entrambi. Aurora Ramazzotti è diventata madre del piccolo Cesare e ha costruito una famiglia insieme al compagno Goffredo Cerza. In diverse occasioni ha parlato pubblicamente di come la genitorialità possa modificare le amicizie e di come non tutti riescano ad adattarsi ai cambiamenti che accompagnano una nuova fase della vita. Pur senza fare nomi, molti hanno collegato quelle riflessioni proprio al rapporto con Zorzi. Lo stesso Tommaso, negli ultimi mesi, ha spiegato che il problema non sarebbe stato un tradimento o un episodio specifico, bensì il fatto di trovarsi in momenti completamente diversi del proprio percorso personale.

Le frecciatine social

Nel 2024 la vicenda è tornata sotto i riflettori quando alcuni follower hanno segnalato a Tommaso presunte frecciatine che Aurora avrebbe lanciato sui social e su TikTok. La replica dell'influencer fece molto discutere e venne interpretata da molti come la conferma di una frattura ormai profonda. “Ho molto rispetto dei miei rapporti presenti e passati e non mi piace gettarli in pasto ai social. Non posso dire lo stesso per le controparti”. Parole che alimentarono ulteriormente le speculazioni e che lasciarono intuire come il rapporto fosse ormai molto lontano dai tempi migliori.

La conferma definitiva

La dichiarazione più netta è arrivata nel giugno 2026, quando Tommaso Zorzi ha affrontato l'argomento nel podcast "Non Lo Faccio X Moda" di Giulia Salemi. L'influencer ha spiegato con grande serenità che la loro amicizia è finita e che non vede possibilità di una futura riappacificazione. “Ci sono amicizie che si possono chiudere e a me è successo con Aurora. Mi dispiace, è una persona alla quale ho voluto genuinamente bene. Non le ho mai fatto del male e non voglio dire che lei ne abbia fatto a me. Insomma, parlo per me. Ormai è un rapporto chiuso e credo anche che non ci sia spiraglio di riapertura ma va bene”. Parole che raccontano una chiusura definitiva ma priva di rancore. Zorzi ha infatti sottolineato come la responsabilità dell'allontanamento sia stata condivisa: “Ci ha separato il fatto che al tempo eravamo in due momenti di vita molto diversi e nessuno dei due si è piegato verso l'altro”. E ancora: “Una colpa condivisa. Se non arrivi a farti del male non puoi odiare una persona che è stata tua amica”.

L'affetto che resta nonostante tutto

Pur confermando la fine del rapporto, Tommaso ha parlato di Aurora con grande affetto, ribadendo di conservare un ricordo positivo degli anni trascorsi insieme. “Non siamo più amici e mi dispiace tanto”. Una frase che racchiude tutta l'amarezza per la fine di un legame importante. Subito dopo ha aggiunto: “È una persona a cui ho voluto molto bene”. Parole che mostrano come, nonostante la distanza, il rispetto reciproco non sia mai venuto meno.

Gli auguri per il matrimonio con Goffredo Cerza

Nel corso dell'intervista Zorzi ha dedicato anche un pensiero alla vita privata di Aurora, che il prossimo 4 luglio dovrebbe sposare il compagno Goffredo Cerza. L'influencer ha raccontato di guardare con ammirazione alla famiglia costruita dall'ex amica. “La ricordo con grandissimo affetto, sono felice della vita che ha. Ho una sana invidia nei suoi confronti per la famiglia che ha saputo costruire. Goffredo è l'uomo dei sogni”. E infine ha concluso con un messaggio di augurio: “Non ci siamo mai fatti del male, quindi io sono molto felice per lei. Adesso so che si sposa, quindi le auguro ogni bene. È una persona che conosco da quando aveva 14 anni, insieme abbiamo vissuto tante cose e siamo stati amici per 10 anni”.

Una storia finita senza guerre

Ciò che colpisce maggiormente nella vicenda è che, nonostante la rottura, né Tommaso Zorzi né Aurora Ramazzotti hanno mai accusato pubblicamente l'altro di comportamenti gravi o di tradimenti dell'amicizia. La loro sembra essere la storia di un rapporto che, dopo oltre dieci anni di condivisione, si è lentamente consumato sotto il peso di vite sempre più diverse, priorità cambiate e percorsi personali che hanno preso direzioni differenti.

Una separazione dolorosa, ma vissuta senzae senza rancore, che lascia spazio soltanto al ricordo di un'amicizia che per molto tempo ha rappresentato un punto fermo nella vita di entrambi.