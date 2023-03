Aurora Ramazzotti ha partorito: è nato il piccolo Cesare

Questa volta non si tratta di una fake news: Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primogenito, Cesare. L'annuncio è arrivato poco fa attraverso la pagina Instagram della figlia di Eros e Michelle Hunziker, dove l'influencer ha scelto di pubblicare la prima foto di famiglia. Nello scatto si vede Aurora stringere tra le braccia il neonato mentre il compagno, Goffredo Cerza, la bacia sulle labbra. In un'altra immagine, che l'influencer ha pubblicato sempre sui social, invece si vede la mano del papà vicina a quella minuscola del piccolo Cesare Cerza.

La "fatica" della gravidanza

Aurora Ramazzotti ha partorito il piccolo Cesare nella mattinata del 30 marzo, ma sulla nascita non si conoscono ulteriori dettagli. Il parto era atteso da giorni e la figlia di Eros Ramazzotti si era detta pronta ad accogliere il primogenito dopo una lunga gestazione. " Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica. Non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita" , ha raccontato negli scorsi giorni Aurora a Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina dell'ultimo numero in edicola. Prima del parto, la Ramazzotti aveva scherzato più volte con i suoi follower sul fatto che la sua gravidanza sembrasse essere più lunga delle altre, ma alla fine il giorno tanto atteso è arrivato.

La felicità di Michelle, il saluto di Goffredo