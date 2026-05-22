Aurora Ramazzotti, nozze da favola in Sicilia: il castello, l’invito anni ‘90, il regalo personale di papà Eros

Tra i matrimoni vip più attesi dell’anno c’è sicuramente quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza . La figlia di Eros e Michelle Hunziker e il compagno pronunceranno il fatidico sì il prossimo 4 luglio in Sicilia. La coppia ha già condiviso molto dei preparativi per le nozze sui social network, rendendo partecipi i propri follower, ma le ultime indiscrezioni arrivano dal settimanale Oggi.

Le novità sulle nozze

Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo le nozze saranno un vero e proprio "tour de force” lungo tre giorni e tre notti: un intero weekend di festeggiamenti in una location da sogno, il castello Xirumi Serravalle. Aurora e Goffredo hanno scelto la splendida dimora cinquecentesca dei baroni Grimaldi di Serravalle, situata a Lentini, in provincia di Siracusa, riservando in esclusiva l'intera struttura per sé e per i propri ospiti, in modo da poter garantire a tutti la massima sicurezza in termini di privacy. Mentre la lista degli invitati rimane ancora segretissima, Aurora non ha mancato di condividere con i suoi fan gli ultimi dettagli sul suo abito da sposa (si vocifera possano essere più di uno) e ha persino mostrato in anteprima l’invito fatto recapitare agli ospiti.

Le partecipazioni anni ‘90

Lo spoiler è arrivato attraverso Instagram, dove la coppia ha condiviso l'immagine dell'invito in stile anni ‘90, il cui titolo è un omaggio a papà Eros. “SARÀ, il nostro invito di matrimonio, nonché un giornaletto anni ‘90. Volevo un invito che racchiudesse sì tutte le informazioni sui giorni dell’evento ma anche che rispecchiano la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai oltre nove anni: il divertimento. Ho dei ricordi bellissimi legati allo sfogliare le riviste di quegli anni e poterlo fare di nuovo, oggi, è un regalo che faccio a me stessa ma anche a tutti quelli che lo riceveranno", ha scritto Aurora sui social.

La sorpresa di papà Eros

Nel fermento dei preparativi, però, c’è un'indiscrezione che riguarda Eros Ramazzotti .

Sempre su Oggi si parla, infatti, di un regalo speciale che il cantautore sarebbe pronto a fare all’amata figlia: "Si sussurra che si esibirà in un concerto privato ricco di emozioni che si svolgerà nel grande giardino adiacente alla piscina di oltre 400 metri quadri". Nella scaletta dell’evento privatissimo non mancherà sicuramente il brano che Eros le ha dedicato nel 1996, anno della sua nascita, ovvero “L'aurora”, una delle canzoni più intense e conosciute di Ramazzotti.