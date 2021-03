Gf Vip, dopo 170 giorni chiude l'edizione più lunga. Tensione alle stelle: "Alfonso ho mal di pancia"

Dopo 170 giorni, i concorrenti superstiti del Gf Vip oggi rivedono il mondo reale. Di mezzo c'è stata una seconda ondata, una crisi e un cambio di governo. Sono morte decine di migliaia di persone, molte conosciute. Tornano in un mondo che non è quello che hanno lasciato quando, il 14 settembre 2020, hanno varcato la soglia della porta rossa. Probabilmente non avrebbero accettato di partecipare se avessero saputo che avrebbero trascorso in quella Casa 5 mesi e mezzo della loro esistenza, probabilmente avrebbero declinato l'invito. Eppure, guardare bene, quella Casa è stata l'unica a festeggiare davvero, in maniera regolare, il Natale. Ci sono stati gli abbracci e i baci, i giochi e i balli che al di fuori di Cinecittà sono stati privati agli italiani.

La Casa è stata scossa dal lutto per la morte del fratello di Dayane, tutti i concorrenti hanno subito il trauma di questa notizia. Sono stati giorni difficili, che hanno segnato questa edizione in maniera profonda, più di tutte le liti, degli amori nati e finiti, di quelli che si sono promessi di durare anche fuori dal reality. Questa edizione ha il record di espulsioni e di squalifiche per i più disparati motivi, dal razzismo al sessismo. Ma c'è stata anche tanta leggerezza, divertimento e momenti destinati a diventare cult. Le immagini di Tommaso Zorzi che canta Freddy Mercury sotto il diluvio di Roma il giorno dopo l'uscita di Francesco Oppini sarà uno dei momenti che più rimarranno impressi, così come il liberatorio Maledetta primavera di Zorzi e di Stefania Orlando subito dopo una forte crisi della bionda showgirl. Resteranno nella memoria anche il mental breakdown di Maria Teresa Ruta e le immagini dell'amicizia profonda tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, entrata Adua Del Vesco.

Traghettatore di questa edizione long version è stato Alfonso Signorini, accompagnato in studio da Antonella Elia e da Pupo, ai quali nel corso del programma si sono aggiunti anche tutti i concorrenti eliminati. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti nel corso del Gf Vip 5, tra parenti, amici e personaggi famosi che hanno arricchito l'edizione con le loro incursioni. Alfonso Signorini ha diretto l'orchestra del Gf Vip, anche se con qualche nota stonata, come i tanti scivoloni dei concorrenti ma anche di Mario Balotelli, per citare uno dei momenti maggiormente criticati di questa edizione. "Alfonso ho mal di pancia, preso l'Imodium", è così che è iniziata la finale del Grande Fratello Vip 5. "Ringrazio e saluto voi, siete dei compagni di viaggio straordinari, speriamo di avervi fatto buona compagnia", ha detto il conduttore in apertura di puntata, ringraziando il pubblico che da settembre ha seguito il programma con grande dedizione.