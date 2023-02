I doppiatori di Stranger Things nella nuova avventura di "Argonuts - Missione Olimpo"

Dal 9 febbraio in sala con Notorious Pictures l’avventuroso film d’animazione “Argonuts – Missione Olimpo” di David Alaux, già noto per “Vita da giungla”. A prestare la voce agli esilaranti personaggi di questo viaggio sono due coppie d’eccezione: la Space Family e i Mc Brothers. La prima è composta da Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, uniti nella vita e nel lavoro; la seconda, invece, è composta da Chiara e Mattia Fabiano, giovanissimi doppiatori di successo di “Stranger Things”.

Siete giovanissimi ma già dei veri professionisti del doppiaggio. Che sfida è stata "Argonuts - Missione Olimpo"?

Mc Brothers: "Ti ringraziamo sia per l’intervista che per il grande complimento, sicuramente doppiare 'Argonuts - Missione Olimpo' è stato divertente e quando ci si diverte a lavoro è già una grande conquista. Non c’è stato uno studio così lungo sui personaggi prima di iniziare il doppiaggio del progetto, anche perché con i tempi di produzione moderni queste piccole cose si perdono, tutto viene reso più veloce e automatico, ciò non toglie che una volta iniziato il lavoro, con la supervisione del direttore, abbiamo cercato di trovare le caratterizzazioni giuste per i nostri personaggi".

"Argonuts - Missione Olimpo" segna la vostra prima esperienza al cinema. Come vi siete trovati nel ruolo di doppiatori?

Space Family: "Si, è stata la nostra prima esperienza e ci siamo letteralmente innamorati del mondo del doppiaggio! Chissà se in futuro potrà continuare questo bel cammino, giudicate voi andando a vedere 'Argonuts'! In realtà ci hanno chiesto di essere semplicemente noi stessi e noi ce l’abbiamo messa tutta!".

È un film di animazione divertente ma anche particolare, perché rilegge con fantasia ed ironia la mitologia greca. Conoscevate già il mito di Giasone e degli argonauti?

Mc Brothers: "No, non ne eravamo a conoscenza, nonostante ciò troviamo molto interessanti i più famosi miti greci.

Come dicevamo prima purtroppo i tempi veloci del mondo del lavoro non permettono di soffermarsi su tutto ciò che viene prima. Ci è capitato però di doppiare film e serie che trattavano argomenti così interessanti da farci informare a riguardo".

Space Family: "Sì, siamo sempre stati appassionati fin da bambini sia della storia che della mitologia greca, doppiare due dei dell’Olimpo pensiamo sia il sogno di tutti".

Come cambia il lavoro di doppiaggio tra un film live action e un film d'animazione?

Mc Brothers: "Troviamo che il live action sia più difficile, senza togliere niente all’animazione ugualmente tosta, perché siamo tenuti a seguire esattamente ogni sfumatura dell’attore, da questo punto di vista nell’animazione c’è sicuramente più libertà d’espressione. Ci piace doppiare tutto, ma se dovessimo scegliere preferiremmo entrambi i live action anche perché ci affezioniamo agli attori e amiamo tornare a doppiarli".

Chiara e Mattia Fabiano

Il pubblico ritroverà qualcosa della Space Family nei personaggi che doppiate?

Space Family: "Si, assolutamente! Abbiamo cercato di renderli nostri il più possibile, in più i personaggi rispecchiano molto i nostri mood, quindi si, ci sarà molto della Space Family!".

Quali sono, secondo voi, gli elementi di forza del film che possono conquistare il pubblico più giovane?

Space Family: "Gli elementi di forza del film sono molteplici: i personaggi, il loro modo di interagire e ovviamente la storia in sé che è molto molto coinvolgente. Siamo certi che i giovani saranno conquistati dal film".

Valentino Bisegna e Sara Di Sturco

Tutto stanno aspettando con trepidazione la stagione finale di "Stranger Things". Nell'attesa, che cosa bolle in pentola per i voi? Che progetti vi aspettano, sia come attori che come doppiatori?

Mc Brothers: "Di progetti ce ne sono tanti, anche di molto importanti, 'Stranger Things' è sicuramente uno di quelli che aspettiamo con più ansia, non vediamo l’ora di poter entrare nei panni di tutti i personaggi che doppieremo e poter far ascoltare il nostro lavoro al pubblico".

Avete qualche nuovo progetto cinematografico?

Space Family: "Abbiamo appena concluso un ruolo da conduttori, ora da doppiatori direi che ci manca assolutamente quello di attori e poi direzione spazio come astronauti! (ridono, ndr)".