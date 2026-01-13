"Avatar" primo negli incassi

Da stamattina, salvo improbabili cataclismi, Buen Camino è diventato il film italiano con il più alto incasso di tutti i tempi, in Italia. Ieri mattina, infatti, la nuova commedia di Checco Zalone, grazie ai 5.632.823 euro guadagnati nel week-end, aveva toccato un box office complessivo di 65.292.956 euro. Considerando che Quo vado? è fermo a 65.365.736 euro, facile prevedere che nella giornata di lunedì si sia materializzato il sorpasso. Quindi, Checco supera se stesso, a livello di pellicole made in Italy e ora punta deciso al trono di Avatar che è il primo, in assoluto, con 68.675.722 euro (nella foto). Insomma, entro la fine di questa settimana potremo brindare a un film italiano che domina la classifica dei film con i maggiori incassi, in Italia, di tutti i tempi. Un risultato, onestamente, sorprendente, perché non scontato, soprattutto dopo il mezzo passo falso di Tolo Tolo . A Luca Medici è bastato tornare a fare quello che gli riesce meglio, ovvero il Checco Zalone che, come Sordi, sa sbertucciare in maniera intelligente e ironica i difetti degli italiani. Attenzione, però, perché maggior incasso non vuol dire che sia il film più visto.

Anzi, i biglietti strappati, per ora, per Buen Camino sono 8.104.189, mentre Quo vado?, per dire, ne aveva 9.368.154. Il rincaro dei biglietti ha fatto la differenza, soprattutto ripensando ai 22.900.000 spettatori de Il dottor Živago .