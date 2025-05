Avengers, un fan fa irruzione sul set e fa uno spoiler

Ascolta ora 00:00 00:00

Come è ormai ben noto, la Marvel è sempre molto attenta a non far trapelare alcun dettaglio riguardo i film in lavorazione. Soprattutto se il film in questione è il nuovo capitolo della saga dedicata agli Avengers - dal titolo Avengers: Doomsday -, che sancirà anche il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe dopo la morte di Iron Man in Avengers:Endgame. Mentre molti fan se ne stanno davanti ai loro PC nella speranza di comprendere qualcosa del nuovo film o di come Robert Downey Jr. abbia costruito il cattivo Doctor Doom, un altro appassionato ha deciso di passare all'azione, superando i sistemi di sicurezza della Marvel e facendo irruzione personalmente sul set del film.



A riportare la notizia è stato il sito IGN, che ha raccontato di come un fan sia riuscito a intrufolarsi nei Pinewood Studios di Londra sfruttando un varco nella recinzione. Il fan avrebbe avuto tutto il tempo e tutta la libertà per muoversi negli studios, al punto da riuscire anche a godere del cibo messo a disposizione nei catering destinati alle troupe, senza che nessun adetto alla sicurezza si accorgesse di lui. L'azione del fan, dunque, ha dimostrato che ci sono delle falle nel sistema di sicurezza degli studios e della stessa Marvel, che già in passato era stata vittima di spoiler non preventivati, come nel caso di Tom Holland, costretto a non sapere le cose in anticipo proprio perché aveva la tendenza a fare delle anticipazioni non concordate.

Soprattutto, però, la "bravata" dell'appassionato di casa Marvel lo ha spinto a svelare la presenza di un set specifico che ha portato a rivelare uno spot fondamentale. Il fan - dal nome social Theyneversawitcomin - avrebbe infatti svelato la presenza di un set che ricrea la location fittizia di Madripoor. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, la città-stato di Madripoor - già vista nella serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier - è una location dedicata ai criminali, una prigione a cielo aperto nel sud-est asiatico, in cui anche Wolverine (Hugh Jackman) ha passato del tempo. Se da una parte questo spoiler suggerisce un nuovo possibile legame con il mondo degli X-Men - dopo che un drone aveva già mostrato delle immagini che lasciavano intuire la presenza della scuola per giovani mutanti alla X-Mansion sul set del nuovo Avengers - questo nuovo spoiler suggerisce anche il ritorno di Sharon Carter, il personaggio interpretato da Emily Van Camp, diventata il supercriminale Power Broker, ora a capo di Madripoor. Sharon Carter è stata una presenza ricorrente nel Marvel Cinematic Universe, ma non ha mai avuto un ruolo importante, non prima di The Falcon and the Winter Soldier. Ora, invece, pare evidente che il nuovo film seguirà il suo arco narrativo, sancendo il suo ritorno sul grande schermo.

Possibile che gli Avengers saranno costretti ad affrontare questo nuovo "cattivo", in attesa dello scontro con Doctor Doom, che resta il cattivo principale e che potrebbe legarsi anche al mondo degli X-Men. L'uscita di Avengers: Doomsday è attesa per il 1 maggio 2026 e rappresenza la prima grande reunion dopo il capitolo dedicato a Endgame.