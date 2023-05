Un po' viaggio nello spazio un po' romanzo di formazione: arriva Crater su Disney+

C’è ancora tanta voglia di sperimentare per il colosso di Disney+. Il canale streaming a pagamento sta continuando a investire su serie tv e film originali non solo con l’intento di imporsi in un mercato che chiede sempre di più, ma anche per cercare di proporre al pubblico contenuti di interesse e di altro profilo. Certo, anche la Disney commette dei passi falsi (come tutti del resto), ma nonostante tutto, per quel target a cui è indirizzato non sbaglia mai un colpo. Il discorso si sposa alla perfezione con il concetto che c’è dietro la realizzazione di Crater. Si tratta di un film, nato e concepito solo per gli abbonati alla piattaforma, che unisce il tema del viaggio nello spazio più profondo a quelle che sono le caratteristiche più pure di un racconto di formazione. Disponibile in streaming dal 12 maggio, Crater vede un cast di giovani promesse del cinema per un racconto ibrido, che miscela due generi totalmente diversi. Un mix che funziona, grazie anche alla bravura degli sceneggiatori che si sono fatti le ossa in Stranger Things.

La trama di Crater è molto semplice. Al centro della storia c’è la fantastica avventura di Caleb Channing (interpretato da Russell-Bailey). Il giovane è cresciuto su una colonia mineraria lunare e ora è in procinto di essere trasferito – definitivamente - su un idilliaco pianeta molto lontano dalla sua colonia dopo la morte del padre. Per Caleb significa lasciare i suoi amici e tutto ciò che aveva condiviso con loro. Prima di partire, però, per esaudire il suo ultimo desiderio, insieme a Dylan, Borney, Marcus e una nuova arrivata dalla Terra di nome Addison, il viaggio di Caleb prende una svolta inaspettata. Si dirotta per un’ultima avventura spensierata e divertente verso un cratere misterioso ma molto pericoloso. Quello che doveva essere un viaggio di addio si trasforma in qualcosa di più nel momento in cui, sia Caleb che suoi amici, cominciano a scoprire l’ebbrezza dell’età adulta.

"Un'esperienza che ha creato sul set un legame molto forte", racconta il protagonista del film in una conferenza stampa via streaming e diretta con l’America. "Caleb è un personaggio brillante, ma è anche generoso e aperto nel condividere le sue emozioni - spiega Isaiah Russell Bailey che, per l’appunto, presta il suo volto al personaggio di Caleb -. Credo sia nato per essere un leader. Gli piace far sentire i suoi amici importanti è molto leale e compassionevole. Per il ruolo mi sono ispirato a River Phoenix".