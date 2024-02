"Balla coi lupi" e gli altri film da non perdere questa sera in tv

Nell'ultimo giorno del fine settimana, prima di rituffarsi nel solito tran tran quotidiano della vita di tutti i giorni, ecco quali sono i principali lungometraggi disponibili stasera in televisione tra quelli trasmessi dai canali in chiaro del digitale terrestre. Un palinsesto, quello di questa sera, che sembra volersi allargare a un pubblico vasto e differenziato: sui canali principali, infatti, vengono trasmessi classici del Novento, film storici dal forte impatto emotivo e disaster movie che possono incontrare il gusto di quegli spettatori che sono sempre alla ricerca di un po' di adrenalina.

I film da vedere stasera in tv

Balla coi lupi

Disponibile stasera in tv alle 21.15 su Cielo, Balla coi lupi è il film western con Kevin Costner, attore che era così determinato a portare a termine la lavorazione da arrivare a pagarsi da solo la produzione. La storia è quella di Dumbar, un ufficiale Unionista che, dopo il successo sul campo di battaglia, si troverà abbandonato e solo nella terra dei Nativi, alle prese con la minaccia rappresentata dai Pawnee, mentre il popolo Sioux lo adotta, dandogli il nome di "Balla coi lupi", anche perché l'uomo è sempre accompagnato da un lupo chiamato Due Calzini.

The Day After Tomorrow

Tra gli altri film disponibili stasera in tv c'è il film catastofico dal titolo The Day After Tomorrow, interpretato da Jake Gyllenhall. II lungometraggio mette in scena una cosiddetta "tempesta perfetta" che porta a un cambiamento catastrofico del clima, che sembra portare a una nuova era glaciale. Mentre New York è alle prese con gelo e inondazioni, alcuni scienziati cercano di fare di tutto per sanare la situazione. Appuntamento alle 21.21 su Italia 1.

L'ora più buia

Alle 21.12 su Iris viene invece trasmesso il film L'ora più buia. Si tratta di un lungometraggio, ispirato a fatti realmente accaduti, che racconta il difficile ruolo svolto da Winston Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ha dovuto decidere se allearsi con la Germania nazista o combattere per l'indipendenza della Gran Bretagna. Il film, seppure abbastanza romanzato, ha attirato l'attenzione di pubblico e critica grazie alle capacità camaleontiche di Gary Oldman, che è riuscito davvero a sparire sotto il trucco necessario a trasformarsi in Churchill.

Ritorno al futuro - Parte III

I consigli inerenti i film dsponibili stasera in tv si chiudono con l'appuntamento delle 21.05 su TwentySeven, dove verrà trasmesso Ritorno al futuro - Parte III, l'ultimo capitolo della famosissima saga cinematografica diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. In questo terzo lungometraggio, che non può definirsi completamente riuscito, Marty e Doc viaggiano di nuovo indietro nel tempo, per trovarsi nel selvaggio west, dove amore e morte sembrano procedere lungo lo stesso binario.