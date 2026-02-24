Bene gli incassi (senza Zalone)

Tre novità in top ten e una conferma importante. Quella di un febbraio su grande schermo che continua a riservare gioie agli esercenti, dato importante perché, ormai, l'effetto Zalone è finito e il +32% su analogo mese 2025 è un dato considerevole. Insomma, il 2026 meglio di così non poteva iniziare per chi gestisce le sale cinematografiche. A partire da Cime Tempestose (foto), ancora primo, che ha già staccato biglietti per 7.892.107 euro, grazie al passaparola (soprattutto femminile) che sta riempiendo le proiezioni. La novità più grande in classifica la si trova al secondo posto, con il dramedy Rental Family Nelle vite degli altri, con Brendan Fraser che, in Giappone, è un attore che sbarca il lunario impersonando familiari o amici, a pagamento; il film ha debuttato con 578.384 euro. Dietro Hamnet Nel nome del figlio, Le cose non dette, Agata Christian Delitto sulle nevi e Goat -Sogna in grande, esordio in settima posizione (un po' sotto le attese) per l'action Missione Shelter (319.570 euro), con Jason Statham.

Infine, è decimo l'horror Whistle Il richiamo della morte, con partenza da 225.517 euro. Fuori dalla top ten, invece, Domani interrogo (143.133 euro), con Anna Ferzetti e, soprattutto, Il filo del ricatto (109.765 euro), il nuovo film di Gus Van Sant, tratto da una storia vera.