Bruce Willis e la malattia, le lacrime della moglie: "Non sappiamo se è consapevole"

Si torna a parlare delle condizioni di salute di Bruce Willis, il celebre attore affetto da una severa forma di demenza frontotemporale. Dopo il ritiro dal mondo del cinema nella primavera del 2022 per afasia, Willis ha purtroppo continuato a peggiorare, anche se ha sempre potuto contare sulla vicinanza e l'affetto della sua famiglia, che include l'ex moglie, Demi Moore.

Come sta Bruce Willis

Ospite della trasmissione Today show, programma in onda sulla NBC, Emma Heming, moglie dell'attore 68enne, ha naturalmente parlato del marito, trattenendo a stento le lacrime. Si tratta infatti di un periodo davvero difficile per la famiglia Willis. La Heming ha spiegato che la demenza frontotemporale è una patologia neurogenerativa tanto dura che persino lei, che è costantemente vicino al compagno, dubita che Willis sia consapevole di cosa gli stia accadendo. Malgrado le difficoltà incontrate, la donna ha dichiarato che per lei il marito resta "un dono che si rinnova ogni giorno".

" Sto imparando che la demenza è dura. Dura sulla persona diagnosticata. Dura sulla famiglia. E anche per Bruce, per me e per le nostre figlie è la stessa cosa ", ha aggiunto la 45enne, commossa. Le condizioni di salute dell'attore, infatti, non possono che influire su tutte le dinamiche della famiglia. " Ne parliamo apertamente. Per me è stato importante dire alle nostre figlie cosa sta succedendo al loro papà. Non voglio che ci sia imbarazzo o vergogna per la diagnosi di Bruce ", ha affermato la Heming.

Non è chiaro, ha ribadito la donna, se Bruce Willis sia consapevole o meno dello stato in cui si trova. " Non è facile stabilirlo ", ha dichiarato.

La famiglia "allargata"

In questo momento così difficile della sua vita, l'attore di Die Hard può fortunatamente contare sull'affetto della sua famiglia allagrata, composta dalla moglie Emma Heming, le figlie avute dalla 45enne Mabel Ray e Evelyn Penn, la ex moglie e amica Demi Moore e le figlie Rumer, Scout LaRue e Tallulah Belle.

Una malattia difficile

La demenza frontotemporale, conosciuta come FTD, è una malattia difficile da affrontare, sia dalla parte del malato che da quella delle persone a lui vicine. Al momento, purtroppo, non esiste una cura risolutiva per questa patologia.