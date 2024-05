"Cast Away", "Suicide Squad" e gli altri film disponibili stasera in tv

Con l'arrivo del venerdì non si può fare a meno di vedere il weekend profilarsi all'orizzonte, con le sue ore di ozio e di relax. Per ingannare l'attesa e godersi il venerdì sera in compagnia di un bel lungometraggio, ecco quali sono i film da non perdere stasera in tv.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Cast Away

Tra i primi titoli che vi consigliamo di recuperare questa sera c'è senza dubbio Cast Away, diventato un nuovo classico nella storia del cinema e disponibile questa sera alle 21.25 su Iris. Diretto da Robert Zemeckis, il film si propone come una nuova versione del classico Robinson Crusoe. Un dirigente dell'agenzia FedEx (Tom Hanks) rimane vittima di un disastro aereo e si trova a vivere da solo su un'isola deserta dove l'obiettivo non è solo sopravvivere, ma anche non impazzire.

Lasciali parlare

Passato in sordina, col fatto di essere stato prodotto nell'anno orribile della prima ondata di Covid-19, e di essere uscito direttamente in digitale nel 2021, Lasciali parlare racconta la storia di una famosissima scrittrice (interpretata da Meryl Streep) che è stata invitata ad andare in Inghilterra per ritirare un premio che ne celebra il successo. A bordo del transatlantico Queen Elizabeth II insieme alle migliori amiche (Candice Bergen e Dianne Wiest) e al nipote (Lucas Hedges), la protagonista avrà l'occasione di riflettere e ricordare il suo passato, tra ferite, segreti e rancori mai davvero superati. Appuntamento alle 21.20 su Rai 3.

Suicide Squad

Stasera in tv non manca nemmeno il lungometraggio adatto a chi ama i film sui supereroi, quelli che ormai sono identificati come cinecomics. Alle 21.20 sul canale 20 Mediaset va in onda Suicide Squad, film che fa parte dell'universo esteto della DC Comics, diretta rivale del Marvel Cinematic Universe. Il film racconta la storia di una banda di super cattivi che vengono messi insieme per volontà di un agente governativo (Viola Davis), con il compito di affrontare nemici pericolosi: le perdite, in questo modo, sarebbero contenute. Ma le cose non sono quelle che appaiono e ben presto i componenti della Suicide Squad (tra cui Margot Robbie e Will Smith) si rendono conto di essere in pericolo. Più di quanto già non pensassero.

La donna per me

Ultimo film tra quelli che vi consigliamo di vedere stasera in tv è La donna per me, pellicola italiana che va in onda alle 21.20 su Rai 2. Diretto da Marco Martani il film racconta l'incredibile avventura di Andrea (Andrea Arcangeli) che è a un passo dallo sposare Laura (Alessandra Mastronardi), di cui è innamorato. Alla vigilia delle nozze, però, complice anche una chiacchierata con gli amici (tra cui Stefano Fresi e Eduardo Scarpetta), l'uomo si fa prendere dal panico e si domanda se Laura sia davvero la donna giusta per lui. Il mattino successivo si sveglia in una vita che non è la sua e scopre di non essere più fidanzato con Laura, ma di essersi trasformato in un vero e proprio Don Giovanni. La cosa peggiore accade quando, anche il giorno successivo, Andrea si trova intrappolato in un'altra vita, diversa di nuovo.

Sarà l'inizio di un anello temporale che lo spingerà a riflettere sulle sue decisioni.