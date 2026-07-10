Il Castello sul mare diventa la casa del Cinema Indipendente Internazionale

C'è un momento, nelle sere d'estate, in cui il mare si fa silenzioso, il cielo si riempie di stelle e il cinema torna ad assomigliare a un sogno condiviso. È da questa immagine che nasce la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare, importante evento dedicato al cinema indipendente internazionale, ideato e organizzato da Sveva Bucci che dal 16 al 18 luglio 2026 trasformerà il Castello Miramare di Maccarese, alle porte di Roma, in un luogo dove arte, cultura e bellezza si incontrano.

Nato nel 2021, Cinemagia Cinema Damare ha inizialmente assunto la forma di una serata di gala dedicata alla celebrazione di grandi nomi del cinema, teatro, televisione e imprenditoria, ospitata presso il prestigioso Hotel St. Regis di Roma. Tra i premiati della prima edizione figurano, tra gli altri, gli attori Alessandro Preziosi, Francesco Montanari, Massimo Boldi, Andrea Roncato, Caterina Murino, Lina Sastri, Rocco Papaleo, i registi Enrico Vanzina e Cinzia TH Torrini, e il compositore Giovanni Allevi.

Nel 2023 il festival si trasferisce al Castello Miramare di Maccarese, trasformandosi in una rassegna estiva aperta al pubblico. Il nuovo format introduce proiezioni internazionali sotto le stelle, masterclass e pitch session, con la guida del produttore Claudio Bucci e il supporto di Nuovo IMAIE, oltre ai patrocini di Regione Lazio e Roma Capitale.

In questa fase il festival si apre anche alla dimensione internazionale attraverso la piattaforma FilmFreeway, introducendo bandi per registi indipendenti e trasformando l’evento da vetrina celebrativa a vero spazio di sviluppo progettuale.

Tra i riconoscimenti dell’edizione 2023 figurano il Premio alla Carriera a Nancy Brilli e il Premio all’Eccellenza Artistica ad Adriana Russo.

Nel 2024, sotto la direzione artistica di Paola Pessot e con la produzione della casa cinematografica Blue Film, il festival si caratterizza per una forte apertura al pubblico con una formula innovativa: proiezioni sulla spiaggia, schermo gigante sul bagnasciuga e pubblico su lettini. L’edizione introduce inoltre un book corner dedicato al cinema, incontri e cine-talk, tra cui “Cinema da sfogliare” a cura di MTS Edizioni. Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Anna Galiena, Francesco Apolloni, Andrea Roncato, Bruno Billotta, Luc Merenda, Andrea Biglione, Paolo Conticini e numerosi altri protagonisti del cinema italiano.

V EDIZIONE – 2026

Più di un festival, Cinemagia è un laboratorio di idee, un osservatorio sulle nuove forme del racconto audiovisivo e un punto d'incontro tra il cinema italiano e quello internazionale. In un'epoca dominata dalle piattaforme digitali, il festival restituisce al pubblico il piacere della visione collettiva, dell'incontro con gli autori e della condivisione delle emozioni.

Con la direzione artistica della regista e produttrice Micol Pallucca, Cinemagia conferma la propria missione: dare voce al cinema indipendente, sostenere i giovani talenti e costruire un dialogo tra creatività, industria e territorio.

Il programma della quinta edizione riunisce alcune delle personalità più autorevoli del panorama cinematografico e culturale. Tra gli ospiti attesi figurano il maestro del cinema europeo Krzysztof Zanussi, lo scrittore e regista Federico Moccia, gli attori Giulio Berruti, Elisabetta Pellini, Antonio Catania, Maurizio Mattioli, Pier Francesco Pingitore insieme a registi, produttori, sceneggiatori e professionisti dell'audiovisivo provenienti dall'Italia e dall'estero. Atteso il 16 Luglio Franco Nero protagonista del video “Un mare di piccoli lenzuoli bianchi”.

A presiedere la giuria sarà Ugo Di Tullio, docente di Organizzazione e Legislazione dello Spettacolo Cinematografico all'Università di Pisa, affiancato dalla produttrice Elly Senger Weiss, dal regista Nello Pepe, dai produttori Roberto Bessi e Matteo Cichero, dal consigliere di amministrazione dell’Auditorium di Roma Monica Ciccolini e dall’attrice, nonché ultima musa di Fellini, Antonella Ponziani.

La conduzione della prima serata è stata affidata a Elisa De Fabrizio, attrice classe 2000 (Il commissario Rex, L’amore rubato, Don Matteo), mentre l’ultima serata sarà presentata da Carolina Rey, affermata conduttrice e attrice (Tale e Quale Show, PrimaFestival, Oggi è un altro giorno, Sanremo Top).

Il Direttore dei rapporti istituzionali e relazioni esterne è Antonio Polifrone, ideatore del Premio Speciale Cultura Gionata ANS Del Libro XIX edizione, esperto di comunicazione pubblicitaria.

Uno dei momenti più significativi del festival sarà la consegna dei Riconoscimenti Cinemagia 2026, assegnati a personalità che, con il proprio lavoro, hanno contribuito alla crescita della cultura italiana e dell'industria audiovisiva. Tra i premiati figurano il regista Mimmo Calopresti, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il dottore Luigi Del Plavignano direttore di Rai Documentari, il Presidente della Commissione per la Classificazione delle Opere Cinematografiche della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo Luigi Carbone, l’esercente gruppo The Screen Cinemas Salvatore Palmeri e il pittore Marco Tamburro.

Ci saranno proiezioni di lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere di cinema verticale, i cui cast comprendono sia volti noti nel panorama cinematografico che artisti emergenti. Il festival proporrà inoltre le Pitch Session, incontri dove giovani sceneggiatori potranno proporre le proprie idee ai produttori, il Book Corner "Cinema da Sfogliare", curato da Maria Teresa Sisinni, conversazioni con autori, presentazioni editoriali, musica dal vivo e momenti di approfondimento dedicati ai nuovi linguaggi audiovisivi.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sostenibilità ambientale. Attraverso l'introduzione dell'Eco-Pass, il festival premierà il pubblico che raggiungerà il Castello Miramare utilizzando mezzi pubblici o sistemi di mobilità sostenibile, confermando una visione della cultura attenta al futuro e alla tutela del territorio.

Negli anni Cinemagia è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per il cinema indipendente, capace di costruire una rete di relazioni tra istituzioni, professionisti, università, associazioni culturali e giovani autori. La scelta del Castello Miramare non è soltanto scenografica: rappresenta il desiderio di restituire al cinema un luogo di incontro, dove il patrimonio storico dialoga con l'innovazione e il paesaggio diventa parte integrante dell'esperienza artistica.

Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Fiumicino, il festival contribuisce alla promozione culturale del territorio, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi del litorale romano e rafforzando il legame tra cinema, turismo e identità locale. Per tre giorni il Castello Miramare si trasformerà in una grande sala cinematografica affacciata sul mare.

Tre giorni in cui il cinema non sarà soltanto spettacolo, ma occasione di incontro, riflessione e bellezza.

Perché ci sono luoghi che ospitano un festival.

E poi ci sono luoghi che diventano essi stessi parte del racconto.

Quest'anno quel racconto ha il suono del mare, la luce del tramonto e il volto del grande cinema.

CINEMAGIA – CINEMA DAMARE

16 • 17 • 18 luglio 2026 Castello Miramare – Maccarese (Fiumicino, Roma)

"Il cinema è un viaggio. A Cinemagia il viaggio comincia dove il mare incontra lo schermo."

Micol Pallucca, Direttrice Artistica di Cinemagia – Cinema Damare: "Cinemagia nasce dal desiderio di restituire al cinema il suo significato più autentico: quello di un luogo di incontro, di emozione e di libertà creativa. Crediamo profondamente nel valore del cinema indipendente, nella forza delle storie che ancora cercano uno spazio per essere raccontate e nei giovani autori che rappresentano il futuro della nostra cultura. Abbiamo scelto un castello affacciato sul mare perché il cinema ha bisogno di bellezza, di silenzio, di orizzonti aperti. Vogliamo che ogni spettatore torni a casa con un film nel cuore e con la sensazione di aver vissuto un'esperienza che va oltre la semplice proiezione."

Sveva Bucci, ideatrice e organizzatrice di Cinemagia – Cinema Damare: "Cinemagia nasce da un’idea semplice ma potente: riportare il cinema al suo luogo naturale, quello dell’incontro tra le persone, tra le storie e tra le emozioni condivise. Fin dalla prima edizione abbiamo immaginato un festival capace di evolversi, trasformandosi da evento celebrativo a piattaforma viva per il cinema indipendente e per le nuove generazioni di autori. Nel tempo, Cinemagia è cresciuto fino a diventare un progetto culturale strutturato, aperto al dialogo internazionale e profondamente legato al territorio. Il nostro obiettivo è creare uno spazio in cui il cinema non sia soltanto proiezione, ma anche formazione, confronto e possibilità concreta di sviluppo per nuove opere e nuovi talenti. Il Castello Miramare, affacciato sul mare, rappresenta perfettamente questa visione: un luogo dove la bellezza diventa parte integrante dell’esperienza cinematografica e dove ogni edizione aggiunge un nuovo capitolo a una storia collettiva che continua a crescere."

IL FESTIVAL

Tre giorni di cinema internazionale.

Tre giorni di incontri, libri, musica e nuove idee.

Tre giorni nei quali il Castello Miramare di Maccarese diventa una finestra aperta sul mondo, un luogo dove il mare incontra il grande schermo e il cinema ritrova la sua dimensione più autentica: quella dell'emozione condivisa.

Cinemagia – Cinema Damare non vuole essere soltanto un festival.

Vuole diventare un appuntamento fisso dell'estate culturale italiana.

Un luogo dove i maestri incontrano i giovani autori.

Dove i produttori scoprono nuovi talenti.

Dove il pubblico torna a vivere il cinema come esperienza collettiva.

E dove ogni storia, illuminata dalle stelle e accompagnata dal rumore del mare, trova il suo pubblico.

CINEMAGIA – CINEMA DAMARE

Castello Miramare – Maccarese (Fiumicino)

16 • 17 • 18 luglio 2026

"Il cinema appartiene a chi continua a sognarlo."