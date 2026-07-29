Natalie Portman incinta a 45 anni, l’annuncio sui social. Chi è il nuovo compagno Tanguy Destable

La maternità non ha età. A dimostrarlo sono le star di Hollywood. Dopo Anne Hathaway, che sul red carpet della première di “Odissea” ha annunciato la sua terza gravidanza a 43 anni, ora è Natalie Portman a svelare la dolce attesa. L’attrice americana, 45 anni compiuti lo scorso giugno, si è mostrata per la prima volta con il pancione sui social, annunciando l’arrivo di una bambina.

La gravidanza

“Contiamo i giorni fino a quando ti incontreremo”, ha scritto Natalie Portman su Instagram, condividendo uno scatto realizzato dalla fotografa Shelby Duncan. L’attrice ha così condiviso con i suoi follower la gioia della gravidanza, che la renderà madre per la terza volta dopo la nascita di Aleph e Amalia avuti dal suo ex marito Benjamin Millepied. La dolce attesa era stata annunciata lo scorso aprile sulle pagine di Harper’s Bazaar, dove aveva raccontato l’emozione vissuta insieme al compagno, Tanguy Destable: “Siamo molto emozionati. Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo. Sono cresciuta sentendo dire quanto sia difficile rimanere incinta. Ho tante persone a cui voglio bene che hanno avuto enormi difficoltà, quindi voglio essere rispettosa anche nei loro confronti. È una cosa bellissima e gioiosa, ma non è affatto facile”.

Chi è il fidanzato Tanguy Destable

Attrice tra le più apprezzate della sua generazione, Natalie Portman ha costruito la sua carriera interpretando ruoli di successo. Nel corso degli anni ha conquistato pubblico e critica con film come “Closer”, “Jackie”, “Thor: Love and Thunder”, “La mia adorabile nemica” e “May December”, fino a vincere il premio Oscar come Miglior attrice protagonista per “Il cigno nero” all’83ª edizione degli Academy Awards. Al suo fianco, dal marzo 2025, c’è Tanguy Destable. Nato nel 1980, è un compositore, produttore discografico e musicista francese, conosciuto con il nome d’arte Tepr. Tra il 2000 e il 2006 ha fatto parte della band Abstrackt Keal Agram, mentre dal 2007 al 2014 è stato membro del gruppo Yelle, raggiungendo la notorietà anche grazie al remix del brano À Cause Des Garçons. Nel 2015 ha debuttato da solista con l’album Hypnotease, a cui sono seguiti Technosensible, Dance Works 2015-2018 e La nuit se traîne. In passato ha avuto una relazione con l’attrice francese Louise Bourgoin, dalla quale ha avuto due figli, Étienne e Vadim.