Cattivissimo me, ecco come è stata creata la lingua dei Minions

Cattivissimo me è il film d'animazione che va in onda questa sera alle 21.25 su Italia 1: una pellicola che ha messo al centro del proprio racconto un uomo che ha come ambizione quella di diventare l'uomo più cattivo del creato. Soprattutto, però, Cattivissimo me ha avuto il merito di far conoscere al grande pubblico gli aiutanti del protagonista, gli esserini gialli chiamati Minions, che hanno avuto così tanto successo da essersi meritati una saga cinematografica tutta loro.

Cattivissimo me, la trama

Uscito nel 2010, Cattivissimo me racconta la storia di Gru (doppiato, in italiano, da Max Giusti), che sin dall'infanzia non ha avuto altro scopo se non quello di essere riconosciuto come l'uomo più cattivo dell'intero mondo. La reputazione, però, rischia di sfuggirgli di mano quando scopre che il misterioso Vector è riuscito a rubare una delle Piramidi grazie a un raggio capace di restringere le cose. Con l'aiuto del Dottor Nefario (Nanni Baldini), Gru capisce che se vuole rimanere il cattivo numero uno deve portare a termine una missione ancora più folle e crudele. Per questo decide di rubare la Luna dopo averla a sua volta rimpicciolita. Mentre i suoi fidati assistenti, i Minions, cercano di risolvere il problema della missione, Gru si trova a fare da "tutore" a tre bambine, Margo, Edith e Agnes, con la speranza di usarle per entrare nel laboratorio di Vector e rubare così il raggio restringente. Ma che succede quando un super cattivo scopre di avere un cuore?

La lingua segreta dei Minions

Mentre il centro emotivo e il nucleo narrativo di Cattivissimo me si concentra su una sorta di redenzione di un malvagio che scopre l'amore della famiglia, è indubbio che l'attenzione del pubblico - soprattutto di quello più adulto - non è focalizzata tanto sull'evolversi del rapporto genitoriale tra Gru e le tre orfanelle, ma sulle disavventure dei Minions. Come si diceva in apertura, infatti, gli esserini gialli che indossano salopette o grandi occhiali sono i veri protagonisti aggiunti di questo gioiello del cinema d'animazione. Comprimari che sono stati in grado di rubare la scena ai protagonisti grazie a una comicità soprattutto fisica - e per questo universale - che si accompagna a un linguaggio apparentemente incomprensibile per chi guarda il film. In realtà, la lingua dei Minions è un linguaggio che si potrebbe quasi definire costruito "in laboratorio", perché è il risultato di uno studio focalizzato proprio sulla sua creazione. Non sono, dunque, dei semplici suoni messi "a caso", ma una vera e propria lingua. Ma come è stata creata?

Stando a quello che riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, la lingua dei Minions è stata creata utilizzando moltissimi vocaboli che vengono da altrettante lingue già esistenti. Per questo, se si fa attenzione quando i personaggi "parlano" si potrà notare come essi utilizzino parole che, singolarmente, possono avere senso in italiano, inglese, francese o addirittura giapponese. Parole che poi vengono mischiate insieme per dare l'idea di un linguaggio del tutto nuovo, che concatena idiomi diversi e vocalità diverse. In effetti, non è un caso se per il doppiaggio di questi personaggi siano stati "assunti" gli stessi registi Pierre Coffin e Chris Renaud, che hanno dato ai Minions un accento ibrido tra il francese e l'inglese, che sembra, di nuovo, una lingua del tutto nuova. Non si tratta di una tecnica del tutto nuova, quella di miscelare vocaboli che derivano da lingue diverse. Come giustamente scrive Looper, un esperimento del genere era già stato fatto con Star Trek per la lingua Klingon e la stessa tecnica era stata utilizzata dagli esperti che hanno lavorato al fianco di James Cameron nel primo Avatar, per creare la lingua dei Na'vi. La lingua dei Minions, che è chiamata anche Lingua Banana, è stata oltretutto giustificata a livello narrativo con l'uscita del film Minions, in cui si racconta l'origine di queste simpatiche creature, mostrando la loro evoluzione mentre si spostavano da una parte all'altra del globo. Proprio questo loro nomadismo, quindi, li avrebbe portati a creare una lingua propria che però si basa sui dizionari delle tante località che hanno incontrato durante il loro pellegrinaggio, prima di arrivare al loro padrone Gru in Cattivissimo me.