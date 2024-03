A che ora iniziano gli Oscar 2024: come vederli in diretta e dove

Nella notte tra il 10 e l'11 marzo (ora italiana) avrà luogo la cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2024, giunti ormai alla loro 96° edizione. La serata dedicata agli Academy Awards si terrà all'ormai iconico Dolby Theatre di Los Angeles e vedrà il ritorno di Jimmy Kimmel nei panni del presentatore della serata più importate per l'industria cinematografica. Finalmente, dopo una stagione dei premi che è stata altalenante e incerta su molte premiazioni, il pubblico potrà scoprire chi, tra i candidati, si porterà a casa l'agognata statuetta. Quest'anno c'è anche una parte di Italia a fare il tifo, dal momento che la pellicola Io, Capitano di Matteo Garrone ha ottenuto una nomination come Miglior Film Internazionale, etichetta dietro cui si cela la "vecchia" sezione del Miglior Film Straniero. Scopriamo ora come e dove seguire la diretta della cerimonia dall'Italia.

Dove e quando vedere la diretta dei Premi Oscar 2024?

Per molti anni la diretta del tappeto rosso e della cerimonia stessa dei Premi Oscar è stata appannaggio della tv via cavo e, nello specifico, di Sky Uno o Sky Cinema. Quest'anno, invece, i diritti sono tornati alla Rai, che dunque trasmetterà in diretta tutta la serata. Un chiaro segnale di quanto i Premi Oscar abbiano smesso ormai da tempo di essere un evento dedicato solo agli esperti del settore e si siano trasformati, di fatto, in un fenomeno di massa e in un argomento di conversazione per moltissimi spettatori e non solo. L'appuntamento è dunque per domenica 10 marzo su Rai 1 a partire dalle 23.30, in attesa dell'inizio del tappeto rosso e, poi, della cerimonia vera e propria, che dovrebbe iniziare intorno all'una del mattino. Sarà possibile seguire l'evento in diretta anche in streaming, grazie a RaiPlay. Ad annunciarlo per primo su Instagram è stato l'account ufficiale de La vita in diretta.

Chi conduce la diretta italiana dei Premi Oscar 2024?

A condurre la serata italiana ci sarà il giornalista Alberto Matano, volto molto amato del piccolo schermo e già alla guida quotidiana de La vita in diretta. Sarà proprio lo studio del noto show pomeridiano a fare da teatro alla notte dei Premi Oscar, dove Alberto Matano avrà al suo fianco anche numerosi ospiti, ancora da svelare. Appuntamento dunque alle 23.30 su Rai 1 per seguire in diretta e per tutta la notte quello che è senza dubbio l'apice della stagione cinematografica che ci siamo lasciati alle spalle, tra il fenomeno Barbie e il superfavorito Oppenheimer.