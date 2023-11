Chi trova un amico trova un tesoro e i migliori film con Bud Spencer e Terence Hill

Uscito nel 1981 e diretto da Sergio Corbucci, Chi trova un amico trova un tesoro è il film che va in onda questa sera alle 21.25 su Rete 4 e rappresenta un tassello nella lunga e proficua collaborazione tra Bud Spencer e Terence Hill, una delle coppie di attori più amate del cinema italiano, che ci hanno regalato pellicole come Più forte ragazzi o Non c'è due senza quattro.

Chi trova un amico trova un tesoro, la trama

Alan Lloyd (Terence Hill) non è l'uomo più affidabile dell'universo e la sua passione per il gioco d'azzardo non fa che peggiorare la sua situazione. I suoi debiti, infatti, sono arrivati al punto da costringerlo alla fuga, per non rischiare di perdere altro oltre ai soldi. La sua fuga, però, ha una destinazione precisa: un'isola in mezzo al Pacifico dove le truppe giapponesi avrebbero nascosto un grandissimo tesoro. Per scappare ai creditori, però, Alan si nasconde in una barca. Il mezzo navale è di proprietà di Charlie O'Brien (Bud Spencer), uno skipper che è in procinto di partire per una traversata in solitaria. Quando Charlie scopre Alan all'inizio lo accoglie sapendo che abbandonarlo in mare significherebbe destinarlo a morte certa a causa della presenza degli squali. Tuttavia la coesistenza tra i due finisce presto ai ferri corti, quando Charlie si rende conto che il suo "clandestino" ha manomesso la bussola per far sì che la nave virasse verso l'isola del tesoro. Lo scontro che ne consegue spinge entrambi in mare, costringendoli a raggiungere a nuoto la prima isola che vedono e a collaborare per ottenere ciò che entrambi vogliono.

Gli altri film con Bud Spencer e Terence Hill da non perdere

Lo chiamavano Trinità...

Uscito nel 1970 e scritto e diretto da E.B. Clucher, Lo chiamavano Trinità... è uno dei film cult nella filmografia che Terence Hill e Bud Spencer condividono. Si tratta di un lungometraggio che eredita e rimaneggia in chiave comica la tradizione del cosiddetto "spaghetti western", etichetta che indica il cinema rappresentato soprattutto dai film di Sergio Leone, in cui il western si vestiva di caratteristiche molto più violente. In una città al confine col Messico giunge Trinità (Terence Hill), un pistolero abile e affascinante, che proprio nella nuova cittadina incontra suo fratello Bambino (Bud Spencer), che ricopre il ruolo di sceriffo. La novità lo coglie di sorpresa, anche perché Bambino ha una reputazione tutt'altro che positiva, essendo un ladro di cavalli. In realtà Bambino ha solo assunto l'identità del nuovo sceriffo, che utilizza solo in attesa di poter portare a termine il vero colpo che lo ha condotto in quell'angolo di mondo. I due fratelli si troveranno poi coinvolti in una lotta contro il latifondista Harriman (Farley Granger), che minaccia i mormoni locali ed è il vero obiettivo di Bambino. Lo chiamavano Trinità... ebbe così tanto successo che l'anno dopo uscì anche un sequel dal titolo Continuavano a chiamarlo Trinità, che è un altro titolo imperdibile.

Dio perdona...io no!

Uscito nel 1970 Dio perdona...io no! è un film che val bene una visione anche solo per il fatto di essere il film che sancì l'inizio della collaborazione tra Bud Spencer e Terrence Hill. La storia prende il via quando Hutch Bessy, detto Earp (Spencer) viene incaricato, in qualità di pistolero assicurativo, di ascoltare la testimonianza dell'unico sopravvissuto a una strage avvenuta a seguito di un assalto a un treno. Il superstite, con le ultime forze che ha prima di soccombere egli stesso, bisbiglia al pistolero il nome del colpevole, che però risulta morto da quasi un anno, ucciso da Cat Steven detto Doc (Hill). I due uomini, così, decideranno di dare via ad un'alleanza per sconfiggere il loro nemico comune. Dio perdona... io no! rappresenta anche il primo capitolo di una trilogia western composta anche da I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali, diretti sempre da Giuseppe Colizzi e interpretati dal duo attoriale.

...Altrimenti ci arrabbiamo

...Altrimenti ci arrabbiamo è il film diretto da Marcello Fondato nel 1974 che rappresenta un altro titolo imperdibile per chiunque voglia conoscere a fondo la filmografia sulla collaborazione tra Bud Spencer e Terence Hill. Ben (Bud Spencer) è un meccanico. Kid (Terence Hill), invece, è un camionista. Tra i due uomini c'è un bel legame d'amicizia, ma, quando ci sono di mezzo le corse automobilistiche, tra i due nasce una competizione così forte da mettere a repentaglio il loro rapporto. Cosa che accade quando entrambi partecipano a una corsa che vede come primo premio una Dune Buggy rossa. Tuttavia i due tagliano insieme il traguardo, così decidono di "giocarsi" la macchina a suon di birra e salsicce. Tuttavia ben presto il luna park viene preso di mira da alcuni scagnozzi di un malavitoso (John Sharp) che vuole abbattere il luna park. L'attacco, però, colpisce anche la tanto agognata macchina e a quel punto Ben e Kid non possono fare a meno di entrare in scena.