Ci si aggrappa a "Odissea"

La quiete prima della tempesta. In attesa di Odissea di Christopher Nolan, che da giovedì invaderà le sale, gli esercenti hanno dovuto fare i conti con un weekend povero di entrate: 3.287.650 euro, il risultato più debole dell'anno, in calo del 26% rispetto a sette giorni fa. Pesano novità poco attrattive. Bisogna scendere al terzo posto, dietro Minions & Monsters e Toy Story 5, per trovare La casa: Il rogo del male (voto 7), con 445.822 euro. Un segno di vitalità per un genere, l'horror, esposto al rischio della ripetizione. Sébastien Vaniek dà al film una precisa identità visiva e fa della fisicità il motore dell'orrore. Protagonista è una vedova che, dopo la morte del marito, cerca conforto nella casa isolata dei suoceri, mentre i familiari vengono trasformati uno dopo l'altro in creature demoniache. Settima posizione per Election Day (voto 6), con 76.080 euro. Angela Finocchiaro interpreta una deputata progressista che, durante la notte elettorale, vede la sua carriera precipitare quando il compagno, giornalista sportivo, pronuncia in diretta un insulto razzista.

Una commedia da camera che prende di mira i luoghi comuni della sinistra e le contraddizioni del politicamente corretto. Nono L'hangar rosso (voto 6,5), con 36.827 euro: nel Cile del golpe del 1973, un capitano dell'Aeronautica, già capo dell'intelligence, deve scegliere tra obbedienza al regime e coscienza.