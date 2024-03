Creed, Spider Man e i film da non perdere questa sera in televisione

In vista dell'inizio del fine settimana in cui si celebrerà la Pasqua, ecco quali sono i film che saranno disponibili questa sera sul piccolo schermo. Dai flop che hanno portato alla bancarotta della casa di produzione ai lungometraggi incentrati sui personaggi dei fumetti, ecco una lista dei titoli da non perdere questa sera in televisione.

I film disponibili stasera in tv

Corsari

Il primo consiglio sui film disponibili questa sera è quello che va in onda alle 21.05 su TwentySeven. Si tratta di uno strano consiglio, dal momento che Corsari è stato uno dei peggiori flop della storia del cinema, al punto non solo da mandare in bancarotta la casa di produzione, ma anche di gettare una sorta di "maledizione" sul genere piratesco, che ha navigato in cattive acque fino all'arrivo della saga di Pirati dei Caraibi. Ambientato nei Caraibi del 1668 il film segue le vicende di una corsara (Geena Davis) che, ricevuta un'eredità dal padre, si mette alla ricerca di un fantomatico tesoro. Nonostante il flop commerciale, tuttavia, Corsari ha continuato a vivere di vita propria, ritagliandosi la sua fetta di pubblico.

Creed II

Su Rai 2 alle 21.20 torna Creed II, il secondo capitolo della saga spinoff di Rocky interpretata da Michael B. Jordan. In questo secondo film - l'ultimo in cui Stallone interpreta il pugile Balboa - Adonis Creed ha l'occasione di vendicare la morte del padre, accettando lo scontro con il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), l'ex campione russo che aveva ucciso Apollo Creed sul ring tanti anni prima.

Spider-Man far from home

Ennesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe che, dopo Avengers: Endgame ha cominciato a mostrare i primi segni di cedimento, Spider-Man: Far from home è il film che va in onda questa sera alle 21.30 su TV8. Si tratta del secondo capitolo della nuova saga dedicata all'Uomo Ragno e l'ultimo film della Fase 3 del MCU. A seguito dei fatti narrati in Endgame il giovane Peter Parker (Tom Holland) sta ancora cercando di elaborare il lutto per la perdita del mentore Tony Stark, e intanto si reca in gita in Europa con la scuola: tra il desiderio di vivere una vita normale da adolescente e il suo amore per MJ (Zendaya), Peter Parker deve affrontare la minaccia degli Elementali, mentre fa conoscenza con Mysterio (Jake Gyllenhaal), che sembra disposto a prendere il ruolo che fu di Iron Man nella vita del ragazzo.

The Punisher - Il vendicatore

Per gli spettatori più giovani, il volto di Frank Castle/Il punitore è quello di Jon Bernthal, che lo ha interpretato per Netflix nella seconda stagione di Daredevil e nelle due stagioni di The Punisher, e che rivedremo presto anche in Daredevil: Born Again su Disney +. Questa sera alle 21.20 su Cielo, però, va in onda The Punisher - Il vendicatore, film in cui Frank Castle è interpretato da Tom Jane, ex agente dell'FBI a cui è stata trucidata la famiglia per volere del boss Saint (John Travolta). Per l'uomo, ora, non esiste altro scopo se non la vendetta.

The perfect man

L'ultimo film che consigliamo da vedere stasera in tv è quello in onda alle 21.10 sul canale La 5, The perfect man. Si tratta di una commedia dei primi anni Duemila, in cui un'adolescente (interpretata da Hilary Duff), stanca dei continui trasferimenti a seguito delle delusioni d'amore di sua madre (Heather Locklear), decide di inventare per lei un corteggiatore perfetto. Prendendo come spunto lo zio di un amico (Chris Noth) la ragazzina sembra riuscire nel suo intento di distrarre la madre, al punto da convincerla a rimanere a New York.

Ma le bugie trovano sempre il modo di venire a galla.