Dai documentari alle commedie: i film da non perdere a luglio 2023

Netflix, Apple TV+ e Prime Video hanno condiviso i primi titoli dei film in arrivo nel mese di luglio. Come sempre, si tratta di un'offerta molto variegata, che cerca di accontentare quanti più spettatori possibili. Nelle prossime settimane, dunque, le maggiori piattaforme streaming specializzate in video on demand si arricchiranno di ulteriori pellicole, dall'horror alla commedia, dalle grandi produzioni statunitensi ai film nostrani, che terranno compagnia al pubblico nelle calde giornate estive.

Tutti i film in arrivo

Film su Prime Video

L'estate più calda

Ambientato in Sicilia, L'estate più calda racconta la storia di Lucia (Nicole Damiani) che si appresta a passare la sua ultima estate "a casa", prima di avventurarsi verso l'età adulta e l'università, lontana da tutto ciò che conosce, compresa la sua migliore amica (Alice Angelica). Nicola, invece, sta iniziando il percorso di iniziazione che lo porterà a intraprendere la carriera ecclesiastica come prete. Nicola arriva nella chiesa di Don Carlo (Nino Frassica) e, tra le calde giornate estive e il chiacchiericcio costante delle vie del paese, porterà sia una novità di cui parlare ma anche un certo entusiasmo. Il film sarà disponibile dal 6 luglio e nel cast ci sono anche Stefania Sandrelli e Michela Giraud.

Robots

Charles (Jack Whitehall) è un donnaiolo incallito che ne sa sempre una più del diavolo. C'è poi la cacciatrice di dote Elaine (Shailene Woodley), che non si fa scrupoli per ottenere quello che vuole. Entrambi questi personaggi sono esperti nel truffare le persone attraverso l'uso di sosia illegali. Quando i due sfruttano questa truffa l'uno contro l'altra né Charles né Elaine possono immaginare che i "robot" con le loro fattezze si innamorino tra di loro e tentino la fuga. Charles ed Elaine, sullo sfondo di un'America avvolta da un'allure futuristica, dovranno collaborare per risolvere la situazione prima di finire nel mirino delle forze dell'ordine. Il film Robots sarà disponibile dal 17 luglio.





I film in arrivo su Netflix

Wham!

Il 5 luglio su Netflix arriva il documentario dedicato alla band capitanata dai migliori amici George Michael e Andrew Ridgeley. Gli Wham! sono stati dei veri e propri idoli negli anni Ottanta: nonostante una carriera musicale che non è durata chissà quanto, gli Wham! sono riusciti a creare delle hit che non solo sono stati in cima alle classifiche internazionali, ma hanno superato anche la prova del tempo, rimanendo dei brani cult di cui non si può fare a meno, come Last Christmas.

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge

Il 7 luglio, invece, su Netflix arriva una commedia divertente con un cast stellare, The Out-Laws – Suoceri fuorilegge. La storia è quella di Owen (Adam Devine), che ha una vita all'apparenza perfetta. Il suo lavoro come direttore di banca sembra andare per il verso giusto e, soprattutto, Owen è a un passo dallo sposare Parker (la Nina Dobrev di The Vampire Diaries). Il ragazzo, dunque, non potrebbe essere più felice. Tuttavia, a una settimana del matrimonio, la banca in cui lavora viene rapinata da quelli che sono noti come Banditi Fantasma. È a quel punto che Owen comincia a sospettare che i criminali non siano altri che i suoi futuri suoceri (Pierce Brosnan ed Ellen Barkin), appena giunti in città.

Bird Box: Barcellona

Era il 2018 quando su Netflix arrivò il film horror/thriller Bird Box, che vedeva Sandra Bullock vestire i panni della protagonista, in un mondo in cui non si può guardare la realtà, in cui si deve procedere nell'oscurità per evitare di impazzire e morire. Ora, il 14 luglio, sul colosso dello streaming on demand arriva Bird Box: Barcellona, che vede come protagonista l'idolo spagnolo Mario Casas nei panni di Sebastian che si muove in una Barcellona ormai spettrale.

I film su Apple TV+

Underrated

Il 21 luglio 2023 su Apple TV+ arriva un documentario che farà la gioia degli appassionati di basket e NBA. Si tratta di Underrated, che porta sul piccolo schermo la storia di Stephen Curry, uno delle figure più importanti ed influenti non solo della pallacanestro negli Stati Uniti, ma del basket a livello internazionale. Miscelando riprese d'archivio, ma anche interviste e ricostruzioni, il documentario è diretto da Peter Nicks.

The Beanie Bubble – Inflazione da peluche

Il 28 luglio su Apple TV+ arriva The Beanie Bubble – Inflazione da peluche, una commedia interpretata da Elizabeth Banks e Zach Galafianakis. Diretta da Kristin Gore e Damian Kulash, questa pellicola racconta la storia di Ty Warner, un venditore di giocattoli che sta affrontando la frustrazione legata alla crisi del suo settore. Tuttavia la sua storia è destinata a cambiare quando farà la conoscenza di tre donne che hanno trasformato i loro peluche in giocattoli alla moda, che cominciano a valere il loro peso in oro.