"Sono esausta". Sandra Bullock dice addio al cinema

A 57 anni e con una carriera trentennale alle spalle, che l'ha vista protagonista di oltre cinquanta pellicole tra cinema e televisione, Sandra Bullock ha deciso di prendersi una pausa. Niente più riflettori e cineprese puntate addosso, almeno per il momento. " Sono esausta. Sono stanca e non sono in grado di prendere decisioni sane e intelligenti ", ha dichiarato l'attrice premio Oscar nell'ultima intervista rilasciata al The Hollywood Reporter.

La notizia non coglie di sorpresa i fan. Nel 2021 Sandra Bullock aveva accennato all'idea di volersi prendere una pausa da cinema e televisione. Ma poi erano arrivati i copioni di The Lost City e Bullet Train - le sue ultime due pellicole - e l'attrice aveva deciso di rimettersi in gioco. Ora però il momento di dire basta sembra essere arrivato e senza rimpianti. L'attrice si è detta esausta e desiderosa di dedicarsi alla sua vita privata e ai figli Louis e Laila. " Non voglio essere vincolata al programma di nessuno che non sia io o la mia famiglia ", ha affermato la Bullock, che non ha stabilito una scadenza al suo allontamento dalla scena cinematografica: " Non so dire quanto potrebbe durare questa pausa. Davvero non lo so ".