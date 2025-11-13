Il diavolo veste Prada 2, ecco il primo trailer. Quando esce il film nelle sale

L'attesa per Il diavolo veste Prada 2 continua a crescere in modo esponenziale. Se, nelle scorse settimane, i fan del sequel del film con Meryl Streep e Anne Hathaway si sono dovuti accontentare solo di qualche ripresa "rubata" sui set, online è appena arrivato il primo trailer ufficiale. Uscito esattamente vent'anni fa e ispirato all'omonimo romanzo, Il diavolo veste Prada è diventato un cult della settima arte, capace di gettare un vero e proprio standard per le commedie degli anni Duemila. La storia era quella di Andy Sachs, una giovane neolaureata, che accetta di lavorare per un anno nella rivista Runway, sebbene non abbia alcuna dimestichezza col mondo della moda. Sul nuovo posto di lavoro, Andy si trovava a subire le prese in giro della collega Emily (Emily Blunt) e, soprattutto, le angherie del suo capo, Miranda Priestley, personaggio che è stato creato sul ritratto di Anna Wintour, la storica direttrice della rivista Vogue. Diretto da David Frankel, il film ottenne un successo internazionale inaspettato, al punto che oggi il film è diventato anche un musical teatrale con le musiche create da sir Elton John.

Con un successo di questo genere alle spalle, non sorprende che l'annuncio di un sequel abbia fatto impazzire i tantissimi spettatori che si sono innamorati della relazione tutt'altro che rosea tra Miranda e Andy. L'arrivo del primo trailer de Il diavolo veste Prada 2 non ha fatto altro che nutrire l'entusiasmo generale intorno a questo sequel che, per le riprese, ha fatto tappa anche in Italia e più precisamente a Milano.

Il trailer si apre sulle note del brano Vogue di Madonna, e la macchina da presa segue da vicino delle scarpe dal tacco a spillo che camminano all'interno di un ufficio. Il ticchettio delle scarpe va di pari passo con la musica, mentre sullo schermo appaiono flash di sfilate sfarzose, feste bagnate dallo champagne o dettagli di accessori di alta moda. L'inquadratura, poi, si allarga a riprendere Meryl Streep nei panni della terribile Miranda, direttrice della rivista di moda Runaway, che entra in ascensore. Un attimo prima che le porte si chiudano, Anne Hathaway fa il suo ingresso nei panni di un'Andy che appare già molto più sicura di sé. "Miranda", dice Andy, a mo' di saluto. L'altra la guarda dall'alto e risponde con un laconico "meglio tardi che mai."

Il diavolo veste Prada 2 arriverà al cinema il 29 aprile 2026 e vedrà il ritorno del cast originale, inclusi Emily Blunt e Stanley Tucci, che riprenderà il ruolo di Nigel. Ad essi si aggiungerà anche una larga galleria di nuovi interpreti, tra cui Lucy Liu, Justin Theroux e Rachel Bloom. Per quanto riguarda la trama, invece, vige ancora il riserbo assoluto. Tutto quello che è stato reso noto è che Miranda si troverà a dover fronteggiare il tramonto della carta stampata e la crisi delle riviste, contro l'avanzata di un mondo sempre più digitalizzato e tecnologico.

Quando lo spauracchio della pensione comincia a fare capolino all'orizzonte e vecchi colleghi diventano nemici, Miranda invece di arrendersi accetta di combattere fino all'ultimo, anche se questo dovesse significare chiedere l'aiuto di persone inaspettate.