Milano, si cercano 2000 comparse per il Diavolo Veste Prada 2. Ecco come partecipare

Il diavolo veste Prada è di certo diventato un film cult della settima arte, capace di collezionare sempre ottimi ascolti a ogni passaggio televisivo - l'ultimo dei quali avvenuto solo pochi giorni fa. Con questa storia di successo alle spalle, che ha portato anche alla creazione di un musical teatrale che ha da poco debuttato nel West Est londinese, non ha sorpreso nessuno la scelta di realizzare un sequel, diventato subito uno dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica. Nel corso delle passate settimane, infatti, sono iniziate a New York le riprese de Il diavolo veste Prada 2, che vede il ritorno del cast principale composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Se gli elementi della trama restano ancora sotto chiave, alcune immagini delle riprese hanno cominciato a spopolare su Internet, spoilerando gli outfit delle protagoniste e anche alcuni snodi narrativi, come la presenza di una scena ambientata durante un funerale. Le notizie dell'ultima ora riguardo il sequel de Il diavolo veste Prada, tuttavia, riguardano soprattutto i fan italiani del lungometraggio. Le riprese del film, infatti, faranno tappa in Italia, e più precisamente a Milano. Nella città lombarda il cast del film girerà alcune scene dall'8 al 16 ottobre. Se, nel primo film, avevamo seguito Miranda e Andy nella loro avventura nella Settimana della moda di Parigi, è possibile che in questo secondo film ci sposteremo nella Settimana della moda milanese e, proprio per questo, le riprese potrebbero svolgersi nel famoso quadrilatero della moda. Attesa anche un'enorme scena in zona Brera, sebbene non si conoscano ulteriori dettagli.

Per questo motivo, stando a quanto riporta Milano Finanza, la produzione starebbe cercando ben duemila comparse che avranno l'opportunità di apparire nell'atteso sequel, al fianco delle attrici protagoniste. Per poter accedere alle audizioni, però, bisogna rispettare dei requisiti fondamentali. Il primo è quello di avere più di trent'anni, mentre il secondo è quello di essere persone già inserite lavorativamente nel mondo della moda e del fashion, ma anche del design, della comunicazione e degli eventi di alto profilo. Questo probabilmente nella speranza di poter restituire al pubblico un senso di più profonda autenticità. Inoltre a tutti gli aspiranti figurati verrà inviato un moodboard stilistico, vale a dire un documento con le indicazioni delle atmosfere e dello stile ricercato dalla pellicola, di modo che le comparse possano presentarsi alle audizioni con un look già in linea con Il diavolo veste Prada 2. Dalle prime indiscrezioni, comunque, pare che anche coloro che verranno considerati non adatti quanto a outfit riceveranno un aiuto dal reparto costumi della produzione. Il primo appuntamento per le audizioni è il 16 settembre, presso lo showroom di Riccardo Grassi, che si trova in Via Piranesi, nei pressi di Porta Vittoria.