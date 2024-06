Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Pedro Almodóvar e il litigio con l'attrice protagonista

Uscito nell'ormai lontano 1988, Donne sull'orlo di una crisi di nervi è uno dei lungometraggi più noti tra quelli realizzati dal regista Pedro Almodóvar. Liberamente ispirato alla pièce teatrale di Jean Cocteau dal titolo La voce umana e presentato in anteprima alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Donne sull'orlo di una crisi di nervi torna in tv questa sera alle 21.20 su Rai 3.

Donne sull'orlo di una crisi di nervi: ecco di cosa parla il film

Pepa Marcos (Carmen Maura) è una donna che lavora come doppiatrice, che non riesce a raggiungere il successo che merita e che, soprattutto, si trova con il cuore spezzato dopo essere stata lasciata dal fidanzato Ivàn (Fernando Guillén). La rottura della relazione ha costretto Pepa a ricorrere a sonniferi per dormire la notte e allontanare il più possibile lo spauracchio della depressione. Come se non bastasse, inoltre, la donna deve comunicare una cosa molto importante a Ivan, che sta per partire per Stoccolma ed è più sfuggente che mai. Intanto la sua amica Candela (Maria Barranco) è alle prese con una forte agitazione, dal momento che crede di essere finita sulla lista nera della polizia per aver ospitato nella propria abitazione persone che sarebbero risultate essere dei terroristi. Incapace di stare dietro a ogni cosa, Pepa è anche alle prese con i fastidi burocratici legati all'aver messo in affitto la propria abitazione: la donna non riesce a credere che uno dei possibili locatari sia Carlos (Antonio Banderas), il figlio avuto da Ivàn e da sua moglie. Tra fidanzate snob, tentati suicidi, avvocati traditori e il ritmo frenetico della vita, Pepa deve provare in ogni modo a non avere una vera e propria crisi di nervi.

La fine dell'amicizia tra Pedro Almodóvar e Carmen Maura

Nel mondo della settima arte ci sono sodalizi che si creano in modo imperscrutabili e che diventano quasi parte del bagaglio culturale degli spettatori. Si pensi al lungo rapporto lavorativo tra Martin Scorsese e Robert De Niro, oppure a quello che lega Tim Burton con Johnny Depp o Christopher Nolan con Cillian Murphy. A volte capita, dunque, che i registi trovino volti e attori che sono in grado di dare una forma concreta alle storie e ai lungometraggi che, almeno all'inizio, vivono solo nella loro fantasia. In Spagna, per molto tempo, un tipo di rapporto simile a quelli appena citati era quello che esisteva tra Pedro Almodóvar e Carmen Maura.

Dopo essersi conosciuti grazie a uno spettacolo teatrale, i due hanno cominciato a lavorare insieme: dai primi cortometraggi in cui Almodóvar metteva in pratica la sua personale idea di cinema fino alle pellicole più famose, di cui Donne sull'orlo di una crisi di nervi rappresenta il picco più alto. Eppure, stando almeno a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, fu proprio il set di questo film a sancire la fine di un'amicizia e di un sodalizio artistico che sembravano indistruttibili, al punto che Carmen Maura arrivò a paragonare le riprese del lungometraggio alla sensazione di trovarsi in un "inferno in terra". Nello specifico, Carmen Maura ha ricordato anche con RTVE che le riprese di Donne sull'orlo di una crisi di nervi l'avevano spinta a pensare "di smettere di fare l'attrice."

Il motivo di tale difficoltà sembra essere legato proprio all'incapacità di comprendere a pieno ciò che il regista voleva da lei. Una vera e propria novità, dal momento che Pedro Almodóvar e Carmen Maura avevano sempre dichiarato di riuscire a comprendersi alla perfezione e che proprio questa intesa era alla base del loro rapporto lavorativo, che li aveva spinti a realizzare sette film insieme in dieci anni. Carmen Maura ha raccontato che, sul set, il regista le diceva "alle otto del mattino: 'Se continui così distruggerai il film', oppure 'Quanto sei falsa' davanti a tutta la troupe. Uscendo dalla Prima del film, Pedro mi disse: 'Ti rendi conto, Carmen, che sei solo il 50% di quello che dovrebbe essere una brava attrice?" Sulla stessa testata viene riportata anche la versione di Pedro Almodóvar che ha detto: "Carmen pensa che non mi sia piaciuta in Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Invece mi è piaciuta moltissimo. Come attrice è assolutamente perfetta. Non le si può dire nulla. Abbiamo avuto tanti problemi e non li abbiamo nascosti. Io ero il regista e lei l'attrice. Io facevo il mio lavoro e lei doveva fare il suo. E questo si può fare anche senza comunicare. E non solo, direi che - sebbene non sia stato il mio caso - si può fare anche mentre odi qualcuno."

Il regista, dunque, non è voluto scendere nei dettagli per raccontare come sono andate davvero le cose tra lui e quella che, all'epoca, era quasi la sua musa ispiratrice. Rimane il fatto che Donne sull'orlo di una crisi di nervi sancì la fine della collaborazione tra i due artisti per circa vent'anni, finché Carmen Maura non venne chiamata per aggiungersi al cast del film Volver - Tornare, che uscì nel 2006. È emblematica un'intervista rilasciata da Carmen Maura nel 2015 a Io Donna, in cui l'attrice ha voluto spiegare meglio il suo rapporto con Pedro Almodóvar, riconoscendo il suo valore artistico, ma specificando la natura del loro "rapporto umano.

Girando Volver, dopo che non c’eravamo parlati per vent’anni, senza un motivo particolare, appena ci siamo visti è tornata l’intesa di una volta. Professionalmente, perché nella vita privata non siamo più tornati amici."

" Infatti Carmen Maura ha spiegato: "