Ecco perché le sale di Minecraft diventano un campo di battaglia

Mentre Christopher Nolan è impegnato a girare la sua versione dell’Odissea e Scorsese gira film di sei ore su gente che suda in giacca e cravatta, il vero trionfo dell’industria cinematografica è una storia dove l’obiettivo è costruire una barca di legno e non morire di fame entro il tramonto.

Insomma nel 2025 il cinema ha finalmente trovato la sua vera forma d’arte: il blocco 16x16 pixel. A Minecraft Movie, l’adattamento live-action del videogioco che ha insegnato ai bambini (e non solo ai bambini) che puoi vivere felice con una spada, un piccone e una casa fatta di meloni, ha incassato in Italia oltre 10 milioni di euro e nel mondo ha sfondato quota 723 milioni di dollari. Non male per un film dove gli attori recitano in mezzo a texture da Commodore 64.

Protagonisti: Jason Momoa, che interpreta un personaggio con il carisma di una torcia di pietra rossa, e Jack Black, che nel ruolo di Steve – il tizio quadrato senza articolazioni facciali – riesce a sembrare più espressivo di certi attori da fiction pomeridiana. Regia di Jared Hess, lo stesso di Napoleon Dynamite, che qui ha avuto il coraggio di dirigere una battaglia epica tra uno zombie e un pollo.

Pensate che il film ha avuto così tanto successo che a Londra, in alcune sale, sono dovuti intervenire gli addetti alla sicurezza per contenere bambini invasati con armature di cartone, pronti a combattere contro i Creeper, e lasciando le sale come se fosse passato un tornado in un deposito di popcorn (immagino gli addetti alla pulizia, che felici, altro che Minecraft).

In Italia, invece, il film ha resistito alla tentazione della Pasquetta al casello e è stato premiato da un pubblico

che ha finalmente potuto dire: “Andiamo al cinema, così almeno i bambini non scavano buche in salotto”. Al secondo posto c’è 30 notti con il mio ex, ma mi sa che con quei numeri pare la gente preferisce i cubi alle coppie.