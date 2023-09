Eyes wide shut, tutte le curiosità sull'ultimo film da coppia di Tom Cruise e Nicole Kidman

Eyes Wide Shut è famoso per essere stato l'ultimo film diretto dal regista maestro della settima arte Stanley Kubrick. La pellicola, che venne presentata postuma in anteprima mondiale alla 56° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, va in onda questa sera alle 21.00 su Iris. Dal momento che la morte di Kubrick arrivò in modo del tutto inaspettato, Eyes Wide Shut uscì senza poter fare affidamento sul montaggio definitivo del regista, famoso per la sua maniacalità: per questo la pellicola viene comunque considerata incompleta.

Eyes Wide Shut, la trama

Bill (Tom Cruise) e Alice (Nicole Kidman) sono una coppia all'apparenza bellissima, che però nasconde una profonda crisi. Il malcontento dei due emerge subito dopo aver preso parte a un evento molto elegante a New York, dove assumono sostanze stupefacenti. La discussione che ne consegue verte ben presto sulla fedeltà dei due e sul loro desiderio sessuale, che non sembra essere soddisfatto. Per cercare di togliersi di dosso la sensazione di rabbia a seguito del litigio con sua moglie, Bill comincia a vagare per le strade di New York, fino ad arrivare a una festa orgiastica, popolata da persone che hanno il volto coperto da delle maschere molto articolate. L'uomo, spinto dalla curiosità, partecipa alla festa, senza immaginare che il suo anonimato così come la sua sicurezza sono in grave pericolo.

Tutte le curiosità su Eyes Wide Shut

Un set segretissimo

Come si diceva poco più sopra, Stanley Kubrick era un regista famoso per la sua volontà a controllare ogni aspetto del set e del film che era incaricato di girare. Eyes Wide Shut era dunque quasi un campo di battaglia per Kubrick, che scelse di tenere segreti non solo la trama e i dettagli del film, ma anche il set stesso. Tuttavia, stando a quanto si legge su Lega Nerd, un giornalista riuscì ad aggirare le forti misure di sicurezza e riuscì a fotografare Tom Cruise mentre era in compagnia dello stesso regista. Proprio come Terrence Malick, Kubrick teneva molto alla sua privacy e infatti non veniva fotografato da ben diciassette anni. Dopo questo "incidente" il set divenne ancora più blindato.

La "maledizione" del film di coppia

Eyes Wide Shut è arrivato al cinema nel 1999 ed era un film che portava sul grande schermo la "finzione" di una crisi matrimoniale tra due personaggi interpretati da due attori che erano sposati anche nella vita vera. C'è un gran numero di "coppie famose" che sono entrate in crisi dopo aver recitato insieme e aver interpretato una coppia in crisi. L'esempio più recente è quello di Brad Pitt e Angelina Jolie, che si sono lasciati dopo aver recitato nel film By the sea. Dopo aver lavorato insieme in Eyes Wide Shut Nicole Kidman e Tom Cruise annunciarono pubblicamente la loro separazione nel 2001.

Kubrick e la gelosia di Tom Cruise

Durante la lavorazione di Eyes Wide Shut Stanley Kubrick era molto preoccupato della potenziale gelosia di Tom Cruise nei confronti della moglie. Per evitare qualsiasi scenata di potenziale gelosia, stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, Kubrick decise di girare le scene di sesso e/o di nudo dei due attori separatamente. Perciò Tom Cruise non fu mai ammesso sul set quando sua moglie era impegnata con scene intime di Alice.

La vita in Inghilterra

I contratti di Nicole Kidman e Tom Cruise prevedevano che i due avrebbero lavorato per Kubrick finché non fosse stato lui a ritenerli liberi, alla fine della lavorazione. I due passarono dunque così tanto tempo nel Regno Unito - dove si svolgevano le riprese - che i figli assunsero un accento britannico.

Un film da record

Eyes Wide Shut è entrato nel guinness dei record per la lunghezza delle riprese, che sono state fatte in modo continuativo e senza interruzioni per ben quattrocento giorni.

Una trasposizione

Pur essendo completato dopo la morte di Kubrick, Eyes Wide Shut è un lungometraggio così legato al regista che tutti pensano sia nato da un'idea originale dello stesso Kubrick. In realtà Eyes Wide Shut è tratto dal romanzo Doppio Sogno scritto da Arthur Schnitzler.

Eyes Wide Shut fu un successo

Stando ai dati condivisi da Coming Soon, Eyes Wide Shut riuscì a guadagnare al box office internazionale 155.655.000 dollari. Un successo trainato sicuramente dalla presenza di due grandi divi di Hollywood che cooperarono a spingere molte persone ad andare al cinema, anche spettatori che non avevano mai visto prima un film di Kubrick. Questo fece sì che Eyes Wide Shut diventasse il più grande successo commerciale nella filmografia del regista.