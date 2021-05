By the sea ha predetto il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt

By the sea è il film scritto e diretto da Angelina Jolie che andrà in onda questa sera alle 21.00 su Iris. Il film uscì nelle sale italiane nel novembre 2015, pochi mesi prima che Angelina Jolie cogliesse tutti di sorpresa annunciando di voler divorziare da Brad Pitt.

By the sea, la trama

Vanessa (Angelina Jolie) e Roland (Brad Pitt) sono una coppia sposata di New York che decide di provare a ritrovare un po' di intimità in un piccolo hotel affacciato su una spiaggia di un paesino francese. Roland soffre del blocco dello scrittore e annega i suoi dispiaceri nell'alcol; Vanessa, invece, è depressa e abusa di psicofarmaci che le impediscono di mettere piede fuori dalla sua stanza d'hotel. I due coniugi sembrano quasi due estranei, incapaci di condividere lo stesso spazio vitale. Tuttavia a causa di una crepa nel muro che permette ai due di spiare i vicini di stanza come veri e proprio voyeur, tra Roland e Vanessa sembra scoccare di nuovo la scintilla. Tuttavia la donna comincia a provare una specie di ossessione per il suo vicino di stanza (Melvil Poupaud) che trasformerà la vacanza in Francia in qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Un film che sembra aver predetto il divorzio

Nonostante sia uscito nelle sale cinematografiche nel 2015, By the sea è stato girato nel 2014: come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base la pellicola è stata girata in Francia durante la luna di miele dei due divi di Hollywood. Come riporta Glamour, Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati a Chateau Miraval in Francia nell'agosto del 2014. Le riprese del film sono iniziate poche settimane dopo e sin da subito è apparso evidente il legame tra quello che avveniva sullo schermo e quella che era la realtà. Angelina Jolie e Brad Pitt erano, di fatto, una coppia sposata che passava un po' di tempo in Francia per godere della propria intimità. Tuttavia nel film il punto centrale della narrazione è la crisi che corre tra due persone che non sono più in grado di vedersi, di amarsi. Due persone che sembrano riuscire solo a farsi male l'un altro: una sorta di inquietante previsione di quello che sarebbe stato il futuro della coppia dei Brangelina.

Nell'agosto del 2016, cogliendo i fan della coppia del tutto impreparati, Angelina Jolie annunciò la sua intenzione di chiedere il divorzio da Brad Pitt. Venne rilasciato un comunicato in cui si leggeva: "Questa decisione è stata presa per il bene della famiglia. Angelina Jolie non commenterà ulteriormente e chiede che venga concessa la giusta privacy alla sua famiglia" . All'inizio non venne data ulteriore spiegazione sulle reali motivazioni che avevano spinto l'attrice a prendere la sua decisione: più tardi fu lo stesso Brad Pitt a parlare della sua dipendenza da alcol, proprio come il personaggio che interpreta in By the sea.