"Fu disgustoso", l'attrice Anna Mouglais vittima di molestie da parte di un regista

In Italia è ricordata soprattutto per aver interpretato il ruolo di Patrizia, la squillo che divenne poi la compagna del "Dandi" in "Romanzo Criminale", film del 2005 diretto da Michele Placido a cui presero parte, tra gli altri, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Riccardo Scamarcio: la protagonista della vicenda, l'attrice Anna Mouglais, è finita al centro dell'attenzione mediatica nelle ultime ore per aver denunciato le molestie sessuali subite qualche anno fa da parte di un regista francese.

La 46enne ha rilasciato un'intervista choc al quotidiano Le Monde, amplificando l'intensità del terremoto che sta già scuotendo il mondo del cinema francese: nel mirino, ancora una volta, il regista parigino Jacques Doillon, che il prossimo mese compirà 80 anni. Contro Doillon, tra l'altro, ha già puntato il dito anche una collega di Anna Mouglais, vale a dire Judith Godrèche: Le Monde si è occupato anche di questo caso, dando voce quindi alle presunte vittime del regista, finito nell'occhio del ciclone.

"Era l'estate 2011" , ricorda la Mouglais durante l'intervista. "Jacques Doillon aveva scelto quello che allora era il mio compagno, Samuel Benchetrit, per interpretare il film 'Un enfant de toi" insieme a sua figlia Lou Doillon" Il film, poi, sarebbe uscito nel 2012.

"Samuel decise di invitare Doillon a venire per qualche giorno ospite da noi nella mia casa di famiglia, vicino ad Uzès" , prosegue l'attrice. L'invito fu accolto dal regista, il quale "arrivò con un bambino, suo figlio, di pochi mesi, al quale si divertiva a dar da mangiare cibi solidi mentre era ancora troppo piccolo per farlo. Era una cosa che allora mi aveva sconvolto" . Il peggio, tuttavia, doveva ancora arrivare. "Mi regalò anche la biografia di Sophie Tolstoj e mi disse di voler mettere in scena in teatro la pièce 'La gelosia' insieme a me" . Tuttavia, evidentemente, le attenzioni del regista andavano ben oltre il semplice interesse professionale.