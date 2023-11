Il Grande Lebowski, all'asta i vestiti indossati dal "Drugo" Jeff Bridges e altri cimeli

La vestaglia marrone, la t-shirt bianca, gli occhiali da sole, i birilli firmati da Jeff Bridges. Sono solo alcuni degli oggetti di scena del film cult "Il Grande Lebowsky", che saranno messi all'asta a metà dicembre. La casa d'aste americana Julien's Auction in collaborazione con il canale Turner Classic Movies, proprietà di Warner Bros, ha organizzato la vendita in occasione del 25esimo anniversario dell'uscita nelle sale della pellicola dei fratelli Coen nel 1998.

I fan dell'iconico film con protagonista l'attore Jeff Bridges, che nella pellicola veste i panni dell'hippy fannullone, Jeffrey Lebowski, The Dude (il Drugo), dedito a marijuana e alcol, potranno accaparrarsi uno dei cimeli usati durante le riprese, ma anche alcuni pezzi unici come gli Storyboards e altri pezzi firmati dall'attore americano. L'idea di mettere all'asta oggetti usati in film e pellicole iconiche non è una novità a Hollywood. La Julien's Auction organizza aste dedicate alle "Hollywood Legends" due volte l'anno e per l'edizione prenatalizia ha scelto di puntare su "Il Grande Lebowsky".

I cimeli messi all'asta

In tutto si tratta di 250 pezzi ma i più preziosi - che potrebbero arrivare a generare offerte cospicue tra 30mila e 50mila dollari - sono gli storyboard dell'intero film (scena per scena) creati da J. Todd Anderson; il completo indossato da Jeff Bridges, "Jeffrey" The Dude, nella prima scena del film al supermercato, composto da un accappatoio in pile lavorato a maglia marrone chiaro e una maglietta da fantino in cotone bianco; gli occhiali da sole originali indossati sempre nella prima scena; un'originale palla da bowling firmata da Jeff Bridges e alcuni birilli da bowling. L'asta si terrà dal 14 al 17 dicembre a Beverly Hills e online sul sito della casa d'aste.

Le parole di Jeff Bridges