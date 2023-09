Grande successo per Capalbio Film Festival: l'appuntamento è per il prossimo anno

Si è concluso il Capalbio Film Festival, kermesse che per quattro giorni ha animato il borgo medioevale in provincia di Grosseto con proiezioni, dibattiti, mostre ed eventi. Il successo di pubblico è stato straordinario e la manifestazione è stata confermata anche per l'anno prossimo, con le date che sono già state annunciate. Si partirà il 19 e si terminerà il 22 settembre 2024. Il riscontro durante tutte le serate è stato importante anche grazie ai tanti grandi ospiti che si sono alternati nelle diverse location, tra i quali: Liliana Cavani, Claudia Gerini, Francesca Inaudi, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Anna Foglietta. E ancora Riccardo Rossi, Luca Ribuoli, Filippo de Carli.

" Il successo di pubblico registrato nelle giornate del festival ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta e ci convince della necessità di rilanciare dando un seguito sia all'attività della sala cinematografica sia all'organizzazione del prossimo festival ", ha detto il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, con grande entusiasmo per quanto è stato realizzato. Il primo cittadino ha poi concluso: " Mi complimento con la presidente della Fondazione Capalbio, Maria Concetta Monaci, e con i direttori artistici del Festival Steve Della Casa e Daniele Orazi e il direttore scientifico Carlo Alberto Pratesi per la passione e la generosità con la quale hanno garantito la qualità dell'offerta e la gestione ordinata dei lavori ".

C'è grande soddisfazione per il lavoro fatto anche da parte di Maria Concetta Monaci, presidente della Fondazione Capalbio: " A nome della Fondazione, ringrazio tutti gli attori che hanno reso possibile la manifestazione; dall’amministrazione che ha abbracciato questo progetto della prima ora; dalla direzione artistica a quella organizzativa; da coloro che hanno fornito servizi, agli sponsor; fino alla comunità di Capalbio e al pubblico arrivato appositamente ". Il riscontro di pubblico è andato ben oltre le aspettative e questo non può che essere uno sprone per fare ancora di più e meglio per la prossima edizione.

Il Capalbio Film Fest non è solo una kermesse cinematografica ma è un evento culturale che racchiude in sé numerosi altri aspetti, come ben spiegato da Monaci nei suoi ringraziamenti: " Gratitudine va ai grandi ospiti che hanno con entusiasmo aderito alla nostra iniziativa e si sono prestati con generosità nell’intento di fornire oltreché attrazione e divertimento anche approfondimento su temi importati di attualità. Con loro oltre al panel sulla sostenibilità, magistralmente condotto da Carlo Alberto Pratesi, abbiamo potuto testimoniare l’universo femminile, quello dei giovani, delle periferie e smuovere le coscienze su temi di grande attualità ".