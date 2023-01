Gremlins, come un film "horror" è diventato un classico di Natale

Gremlins è il film horror del 1984 diretto da Joe Dante che va in onda questa sera alle 23.20 su Italia 1. Prodotto da Steven Spielberg, Gremlins è costato circa undici milioni di dollari e, secondo Coming Soon, ha avuto un incasso - nell'anno della sola uscita negli Stati Uniti - di 148 milioni di dollari.

Gremlins, la trama

Rand Peltzer (Hoyt Axton) è un uomo che si diletta con l'etichetta di inventore ed è alla ricerca di un perfetto regalo di Natale per il figlio Billy (Zach Galligan). Mentre cammina per le strade di Chinatown viene attirato da un negozio e, in particolare, da una creatura in vendita. Si tratta di un Mogwai, un animale dall'aria tenera e giocosa. Non senza qualche problema, Rand riesce ad avere l'animaletto, con la preghiera di rispettare tre semplici ma fondamentali regole: non esporre il Mogwai al sole, non bagnarlo e, per nessuna ragione al mondo, dargli da mangiare dopo la mezzanotte. Billy apprezza molto il regalo del padre e da al Mogwai il nome di Gizmo, ma pian piano - anche senza esserne direttamente responsabile -, Billy viene meno alle regole imposte dal negoziante. Quando Gizmo viene bagnato con dell'acqua le conseguenze sono incredibili: l'animaletto si duplica e triplica, finché non viene "alla luce" anche un Mogwai cattivo, che mette in pericolo la vita stessa di Billy e delle persone a lui care.

Un classico di Natale?

Ci sono film che, nella storia del cinema, si sono giustamente ritagliati l'etichetta di classici di Natale. Che fossero rivisitazioni de Il canto di Natale di Charles Dickens o storie in cui il Natale fosse in qualche modo centrale, queste pellicole hanno riscaldato per decenni il cuore degli spettatori. Ed è estremamente facile riconoscere questi film e inserirli sullo "scaffale" giusto: film come L'amore non va in vacanza o Miracolo nella 34a strada sono facilmente ascrivibili al genere natalizio e nessuno storce il naso davanti a questa affermazione. Ma che succede con film meno zuccherosi e di genere diverso? Possono essere considerati classici di Natale? Uno degli esempi più famosi di questo tipo di discorso è rappresentato senza dubbio da Die Hard, il film action con Bruce Willis che, a dispetto di uccisioni, esplosioni e violenze, è da anni considerato un film imprescindibile dal periodo natalizio.

Un altro caso è rappresentato proprio da Gremlins, pellicola che viene riproposta dai palinsesti televisivi proprio in occasione delle festività natalizie, pur essendo un film prettamente horror, sebbene con alcuni lampi di geniale comicità. Il primo motivo per cui la pellicola rientra nei film consigliati da vedere durante il periodo delle Feste è da ricercarsi proprio nell'ambientazione temporale. Gremlins prende il via e si sviluppa proprio durante il periodo natalizio. Questo fa sì che lo spettatore assiste a un film in cui i personaggi si muovono su strade decorate con luci e orpelli, dove non mancano nemmeno i gruppi di coristi che si esibiscono con le classiche canzoni natalizie. Più ancora di quanto avviene con Die Hard, che prende il via il giorno della Vigilia, Gremlins è un film profondamente radicato nell'immaginario delle festività dicembrine. Inoltre nella pellicola ricorrono alcuni temi che sono centrali nei film di Natale, primo tra tutti quello di famiglia e del coraggio necessario per difenderla a qualunque costo. Va oltretutto sottolineato che Gremlins è così prepotentemente entrato nell'immaginario collettivo legato al Natale che, ad esempio su Amazon, si trovano numerosi gadget in cui Gizmo appare vestito come un tenero e misterioso Babbo Natale.