Hairspray, quando John Travolta è diventato una donna

Hairspray - Grasso è bello è il film che va in onda questa sera alle 21.30 sul canale televisivo Warner TV. Diretto da Adam Shankman e uscito in sala nel settembre del 2007, il lungometraggio è la trasposizione cinematografica del musical di Broadway che ha debuttato nel 2002 e che in breve tempo è diventato uno degli spettacoli più amati tra quelli in cartellone nella famosa zona di New York.

Hairspray - Grasso è bello, la trama

All'inizio degli anni Sessanta negli Stati Uniti si respira aria e voglia di cambiamento: lo sa bene Tracy Turnblad (Nikky Blonsky), giovane ragazza di Baltimora che sogna di entrare a far parte del Corny Collins Show, uno spettacolo pomeridiano dove partecipano anche alcuni compagni di scuola di Tracy, come Link (Zac Efron) di cui Tracy è innamorata da tempo. Nonostante il talento per la danza, però, Tracy sembra non riuscire a superare le audizioni, bloccata dalla crudeltà di Velma (Michelle Pfeiffer), ex reginetta di bellezza che non approva ciò che non è "standard". Ma il talento e l'entusiasmo di Tracy convincono Corny Collins in persona (James Marsden), e così riesce ad entrare nello show come ballerina. La notizia sconvolge sua madre Edna (John Travolta), una donna che, a causa del suo peso, non ha più messo piede fuori casa. Sarà proprio la carriera di Tracy così come l'amore del marito Wilbur (Christopher Walkern) e convincere Edna a riprendere in mano la sua vita, anche fuori dalle mura domestiche. Intanto, sullo sfondo, prendono vita i primi movimenti per l'integrazione, a cui Tracy partecipa anche solo scegliendo di ballare con un compagno afroamericano, ignorando le divisioni della società. Ma sono molti i problemi che la aspettano all'orizzonte.

La trasformazione di John Travolta