I 5 film da vedere in attesa di Capodanno

Capodanno è una delle festività più controverse del nostro calendario: se da una parte c'è la voglia di festeggiare la fine dell'anno vecchio e l'avvento di quello nuovo, sono sempre di più le persone che sono stanche di dover fare necessariamente qualcosa per non essere etichettate come asociali, strane o tristi. Capodanno o lo si ama o lo si odia, non ci sono vie di mezzo. Tuttavia, tra coloro che non sono interessati a festeggiare in modo canonico, il cinema arriva sempre a salvare la situazione. Ecco allora 5 film da vedere per aspettare il Capodanno, dalla comodità della propria abitazione.

Film da vedere per aspettare Capodanno

Harry ti presento Sally

Quando si pensa al cinema e al Capodanno, uno dei primi film che salta subito alla mente è la commedia romantica Harry ti presento Sally, diventata famosa soprattutto per l'iconica scena del falso orgasmo interpretato da una giovanissima Meg Ryan. Per i pochi che non conoscessero il film, Harry ti presento Sally è la storia di Harry e Sally (Billy Crystal e la già citata Meg Ryan) che dopo un inizio tutt'altro che idilliaco all'università, stringono una forte amicizia dopo circa dieci anni di conoscenza. Tutto il film sembra ruotare intorno a un vecchio interrogativo: può esistere l'amicizia tra uomo e donna? Nonostante siano molto diversi e abbiano idee molto precise su cosa sia l'amore e cosa sia l'amicizia, i due protagonisti non potranno fare a meno di rendersi conto che tra di loro sta nascendo qualcosa che è molto più forte dell'amicizia. Indimenticabile, poi, la dichiarazione di Harry proprio durante la notte di Capodanno.

Basta che funzioni

Se c'è un film più che adatto per coloro che non amano particolarmente il capodanno è Basta che funzioni, il film diretto da Woody Allen che al suo interno contiene uno dei monologhi più famosi proprio contro la notte di San Silvestro, in cui il protagonista asserisce: " Quanto odio i festeggiamenti di Capodanno. Tutti vogliono disperatamente divertirsi, cercando di festeggiare in qualche misera, patetica maniera." La storia è quella di un uomo cinico (Larry David), che dopo aver salvato una giovanissima scappata di casa (Evan Rachel Wood) decide di sposarla, senza sapere che proprio le nozze saranno l'inizio di un'avventura tragicomica, di quelle tipiche del cinema di Woody Allen. Nel cast del film c'è anche un giovanissimo Henry Cavill.

Four Rooms

Se siete alla ricerca di un titolo inusuale come film da vedere in attesa di Capodanno, allora Four Rooms potrebbe essere il lungometraggio adatto. Si tratta di un film antologico, diviso in quattro segmenti (le "quattro stanze" a cui fa riferimento il titolo), e diretto da quattro registi diversi, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Allison Anders e Alexandre Rockwell. La storia è ambientata a Los Angeles, proprio il 31 dicembre. In uno strano hotel della città degli angeli, un altrettanto strano fattorino (Tim Roth) si deve occupare delle vicende degli ospiti che, proprio l'ultimo giorno dell'anno, hanno scelto di soggiornare in quell'hotel. Il cast è ricchissimo e va da Madonna a Bruce Willis, da Marisa Tomei alla nostra Valeria Golino.

200 cigarettes

Uscito nel 1999, 200 cigarettes è un film ambientato nella notte di Capodanno del 1981, quando gli anni Ottanta erano ancora all’inizio e subivano ancora il paragone con gli anni Settanta appena conclusi. In quest'epoca storica così piena di domande e incertezze, il destino di alcuni amici si intreccia durante l'ultima notte dell'anno. I protagonisti, infatti, sono tutti persuasi di dover fare qualcosa di straordinario per l'ultimo dell'anno e passeranno la sera proprio alla ricerca di quel quid che potrebbe dare un senso alla loro serata: dai tour dei locali più famosi di New York fino all'arrivo a una festa che prenderà pieghe inaspettate.

Ghostbusters 2

Chiudiamo la lista dei consigli sui film da vedere in attesa di Capodanno con un classico degli anni Ottanta, Ghostbusters 2. La squadra di acchiappafantasmi guidati da Bill Murray e Dan Aykroyd è costretta a riprendere in mano i loro flussi catalizzatori quando la città di New York si risveglia sotto quella che sembra essere una vera e propria invasione sotterranea.

Ed è proprio durante la notte di Capodanno che i Ghostbusters dovranno salvare di nuovo la città, quando l'onda anomala di soprannaturale risveglia persino la Statua della Libertà, pronta a marciare su Manhattan e su tutti i suoi abitanti.