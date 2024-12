I film che hanno incassato di più in Italia nel 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il Capodanno ormai è alle porte e la stagione cinematografica che si avvia alla sua naturale conclusione, abbiamo ripercorso le uscite in sala di questo anno solare per comprendere quali sono stati i film che hanno incassato di più nel 2024. Grazie ai dati aggiornati di Cinetel, abbiamo potuto stilare una classifica dei film più visti in Italia.

Non sorprende che a guidare la classifica siano soprattutto film destinati ai più piccoli - che sono ancora gli spettatori più "fedeli" della sala. Al primo posto dei film che hanno incassato di più nel 2024 c'è Inside Out 2, uscito a giugno per Walt Disney, che ha incassato più di 46 milioni di euro nel nostro Paese. Inside Out 2 era senza dubbio tra i film più attesi della stagione, dal momento che è un sequel di uno dei lungometraggi più apprezzati di casa Disney. In questo secondo capitolo la protagonista Riley si trova ad affrontare le acque tempestose dell'adolescenza e nel pannello delle sue emozioni fa irruzioni un personaggio che, al giorno d'oggi, accompagna molti giovani: l'ansia. Al secondo posto, con circa 19 milioni di euro di incasso, si stabilizza Oceania 2, uscito in sala lo scorso 27 novembre, sempre per Walt Disney, che è di sicuro la major che ha incassato di più, tanto in Italia quanto a livello globale. Sebbene il film non abbia esattamente esaltato la critica, il pubblico si è mostrato senz'altro determinato nell'andare in sala a vedere le nuove avventure di Vaiana (Moana in lingua originale), la coraggiosa navigatrice costretta di nuovo a lasciare Motu Nui, per sfidare un dio capriccioso che ha bloccato la navigazione. Per la nuova avventura Vaiana potrà fare affidamento su un nuovo equipaggio e sulla complicità dell'amico Maui.

Ancora Walt Disney è protagonista della classifica dei film più visti del 2024 in Italia: al terzo posto, infatti, troviamo Deadpool & Wolverine, pellicola che vede Ryan Reynolds e Hugh Jackman vestire i panni dei rispettivi supereroi di casa Marvel, che non hanno mai trovato spazio nel mondo del Marvel Cinematic Universe. Il film è stato osannato dalla critica, soddisfatta di trovarsi davanti un buon prodotto dopo i tanti flop di casa Marvel. Il pubblico gli ha dato ragione, con 18 milioni di euro di incasso. A seguire ci sono altri tre film destinati all'infanzia: Cattivissimo me 4 (17.694.953 euro), Mufasa: Il re leone (13.539.206 euro, ma con ampio margine di crescita) e Kung Fu Panda 4 (11.659.032 euro). Al settimo posto della classifica dei film più visti del 2024 c'è Dune - Parte 2, film diretto da Denis Villeneuve e tratto dalla seconda parte del libro di Frank Herbert. Senza dubbio tra i film più belli dell'anno che va concludendosi, Dune - Parte 2 ritrova il suo cast eccezionale, guidato da Timothée Chalamet e Zendaya, che include anche Josh Brolin, Javier Bardem e Rebecca Ferguson tra gli altri. Il film ha incassato 10.060.688 euro. A seguire c'è un altro sequel, Il gladiatore II, che coi suoi nove milioni e mezzo di euro ha avuto un riscontro estremamente positivo, al punto che si parla anche di una sua presenza alle nomination ai prossimi premi Oscar. Il film segue le vicende di Lucio (Paul Mescal), il figlio di Lucilla e Massimo, che dopo anni di esilio è costretto a tornare a Roma come schiavo. Guidato dal desiderio di vendetta che lo muove contro un generale romano (Pedro Pascal), il giovane diventerà un gladiatore sotto la guida di un avido stratega (uno straordinario Denzel Washington). Al nono posto, con circa nove milioni di euro di incassi, c'è Povere creature!, il film di Yorgos Lanthimos presentato nel 2023 alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d'Oro, che vede come protagonista Emma Stone nei panni di una moderna creatura di Frankenstein. A chiudere la classifica dei film più visti nel 2024 in Italia c'è Il ragazzo dai pantaloni rosa, che ha incassato nove milioni di euro. Ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena, Il ragazzo dai pantaloni rosi racconta una storia di bullismo che ha portato un ragazzino di quindici anni a togliersi la vita.

Quello che emerge, dalla classifica dei film che hanno incassato di più nel 2024, è la rassicurazione che gli spettatori cercano nella settima arte, soprattutto in questi tempi precari e insicuri. Non è un caso se la maggior parte dei film in classifica sono tutti sequel o capitoli successivi di storie che avevano già conquistato gli spettatori in passato. Dalla pandemia in poi, infatti, il cinema sembra funzionare solo grazie a uno smisurato effetto-nostalgia.

Non basta più un film in sé a richiamare le persone in sala: serve piuttosto la certezza di ritrovare storie confortevoli, in cui il pubblico può sentirsi a proprio agio, sapendo già più o meno quello che si troverà davanti.