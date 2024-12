Come ogni anno dicembre è un mese di bilanci e di classifiche, in cui si tirano le somme della stagione cinematografica appena conclusa. Mentre all'orizzonte si profila l'inizio della stagione dei premi - con i Golden Globes che, ad esempio, verranno consegnati nella notte del 5 gennaio - potrebbe essere utile capire quali sono stati i film migliori del 2024. Non si tratta di vedere quali pellicole abbiano incassato di più, ma quali sono riusciti a lasciare un segno del proprio passaggio, quali hanno convinto critica e pubblico in una stagione altalenante, dove ci sono stati spesso grandi incassi ma anche flop del tutto inaspettati. Di seguito, allora, vi parliamo dei migliori film usciti al cinema in Italia nel 2024, tenendo conto anche del punteggio che hanno ricevuto su Rottent Tomatoes, il noto sito aggregatore di recensioni che dà uno spettro della riuscita di un film, sia per quanto concerne il pubblico che per la critica di settore.

I film migliori del 2024



Il robot selvaggio

Per quanto possa apparire inusuale e inaspettato, tra i film migliori del 2024 c'è un lungometraggio d'animazione che ha commosso tanto la critica quanto il pubblico. Scritto e diretto da Chris Sanders, Il robot selvaggio è il film che probabilmente si porterà a casa l'Oscar per il miglior film d'animazione, interrompendo di fatto l'egemonia di casa Disney. Uscito al cinema il 10 ottobre 2024, Il robot selvaggio racconta la storia di Roz, un robot sopravvissuto a un naufragio che trova salvezza su un'isola sperduta, disabitata dagli esseri umani. L'isola, per Roz, è un ambiente strano, selvaggio, inospitale, che non sembra adatto alla sua sopravvivenza. Ma grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, il protagonista androide non solo riuscirà a sopravvivere, ma instaurerà degli splendidi rapporti d'amicizia con gli animali che già vivono sull'isola. Il robot selvaggio è una storia di sopravvivenza e amicizia, un racconto per i più piccoli che farà commuovere anche gli spettatori più adulti, in un viaggio pressoché indimenticabile. Il suo punteggio di gradimento da critica e pubblico? 97%.

Anora

Altra sorpresa di questa lunga stagione cinematografica è stata Anora, il film di Sean Baker che su Rotten Tomatoes ha il 95% di gradimento. Il film - che da molti è stato definito un Pretty Woman della nuova generazione - ha la particolarità di non abbracciare un solo genere, ma di raccontarne molti. La vicenda è quella di Anora, una sex worker che passa la vita tra feste, eccessi e droga, finché non si innamora di un miliardario russo, grazie al quale la sua vita potrebbe cambiare. Tuttavia le cose prendono una piega inaspettata quando i genitori del futuro sposo giungono a New York con il solo intento di impedire le nozze. Commedia, racconto sentimentale e anche documentario, Anora ha vinto la Palma D'Oro allo scorso Festival di Cannes e si proietta in avanti come protagonista assoluto dei prossimi premi Oscar.

La zona d'interesse

Già protagonista della passata edizione degli Academy Awards, La zona d'interesse è arrivato in Italia nel febbraio 2024, attirando comunque l'attenzione di un gran numero di spettatori. La pellicola punta a raccontare la banalità del male e gli orrori dell'Olocausto da un punto di vista del tutto eccezionale. Protagonista della vicenda, infatti, è un ufficiale delle SS che vive attaccato a un campo di sterminio. Mentre oltre le mura recintate migliaia di ebrei e "indesiderati" urlano e muoiono, l'ufficiale con la sua famiglia vive una vita pressoché serena, tra party in giardino e gioielli rubati ai deportati. La zona d'interesse è un film duro, freddo, che non cerca il coinvolgimento con facili ricatti emotivi, ma ti costringe a guardare l'orrore come se fosse non qualcosa di straordinario, ma qualcosa che, al contrario, può facilmente entrare nella nostra quotidianità. Livello di gradimento al 93%.

Povere creature!

Sempre al 93% di gradimento su Rotten Tomatoes c'è Povere creature!, pellicola di Yorgos Lanthimos presentata in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel settembre 2023 e arrivata al cinema il 25 gennaio 2024. Tratto dall'omonimo romanzo, Povere creature! è una sorta di Frankenstein al femminile; la storia segue le vicende di Bella (Emma Stone), una donna che viene riportata alla vita da uno scienziato (Willem Dafoe) e che scopre le bellezze della vita. Dapprima con un cervello infantile, Bella sviluppa in brevissimo tempo, al punto da diventare affamata di vita e di sesso.

Dune: Parte Due

Visivamente maestoso e narrativamente coinvolgente, Dune: Parte 2 ha rappresentato un altro dei picchi di questo 2024, che ha saputo alternare grandi successi al botteghino (come Wicked e Deadpool & Wolverine) a film più apertamente autoriali che non hanno però rinunciato alla messa in scena maestosa. Ecco perché tra i film migliori del 2024 non può mancare l'ultima fatica di Denis Villeneuve, la seconda parte della trasposizione cinematografica tratta dal capolavoro di Frank Herbert.

In Dune: Parte 2 ritroviamo Paul Atreides () immerso sempre di più nella cultura Fremen e nel suo amore per Chani (). Pronto a diventare il Messia di cui parlano le profezie, Paul è determinato a rovesciare una dittatore crudele e senza scrupoli, rea di aver condannato a morte l'amato padre Leto ().