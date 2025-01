I film più attesi del 2025

Universal Pictures International Italy

Come avviene sempre alla fine di una stagione cinematografica, mentre si guarda ai film migliori e peggiori dell'anno appena trascorso, si lascia spaziare già lo sguardo verso i film più attesi dell'anno successivo. Dopo una stagione che ha fatto registrare forti incassi per film come Deadpool & Wolverine e Wicked, le aspettative per l'anno 2025 sono decisamente alte. Ecco allora una piccola lista per scoprire quali sono davvero i film più attesi della prossima stagione cinematografica.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

A due anni di distanza da Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte uno, nel 2025 arriverà Mission:Impossible - The Final Reckoning che rappresenta l'ottavo capitolo della saga dedicata all'agente segreto Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise. Non ci sono ancora dettagli precisi riguardo all'uscita e della trama si sa davvero poco, se non che il film riprenderà il via da dove si è fermato il precedente. Ethan Hunt deve salvare il mondo da una minaccia che rischia di annullare qualsiasi forma di privacy e libertà, mentre combatte con un nemico che sembra essere sempre un passo avanti a lui. La vera sfida, però, sarà comprendere se salvare il Bene Comune e accettare il sacrificio dei suoi amici, oppure proteggere la sua "famiglia" e guardare il mondo bruciare.

Nosferatu

Nosferatu è il primo film che vedremo nel 2025, dal momento che arriverà in sala proprio il 1 gennaio. Come si può intuire dal titolo stesso, il film di Eggers altro non è che un remake dell'omonimo lungometraggio degli anni Venti del Novecento firmato da Murnau che, impossibilitato a fare una trasposizione cinematografica di Dracula, scrisse una sua versione della storia di Bram Stoker. Nella versione del 2024 troviamo una giovane donna (interpretata da Lily-Rose Depp) alle prese con delle visioni, mentre suo marito (Nicholas Hoult) è costretto a partire per la Transilvania per stringere affari con il misterioso Conte Orlok (Bill Skarsgaard). L'uomo non può immaginare che il nobile transilvano è una creatura della notte che sta facendo lentamente impazzire la sua sposa. In aiuto della fanciulla, però, arriva un medico e studioso (Willem Dafoe) che sembra sapere con precisione cosa fare.

Elio

Gli amanti della Disney dovranno aspettare giugno 2025 per poter vedere il nuovo film d'animazione della casa di produzione di Walt Disney. Elio segue le vicende di un bambino di undici anni, che per l'appunto si chiama Elio, e che a dispetto di una personalità creativa, ha dei problemi a fare amicizia e ad integrarsi coi suoi coetanei. Tutto cambia quando Elio, per sbaglio, viene mandato nello spazio come ambasciatore, diventando protagonista di un'avventura incredibile.



28 anni dopo

Danny Boyle torna alla regia di un nuovo capitolo della sua saga cinematografica iniziata con 28 giorni dopo, e incentrata sulla pandemia di un virus modificato della Rabbia che ha trasformato gli infetti in dei veri e propri zombie. Circa trent'anni dopo l'esplosione della pandemia, in 28 anni dopo alcuni sopravvissuti sono riusciti a ricreare una sorta di vita normale sopra un'isola, collegata alla terraferma tramite una strada che viene pattugliata giorno e notte, proprio per evitare che gli infetti facciano irruzione. Tuttavia, la realtà al di là dell'isola è ben diversa da quella che si potrebbe immaginare. Nel cast del film ci sono Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. Possibile che anche Cillian Murphy torni per un cameo. Appuntamento per il 19 giugno 2025.



F1

Tra i film più attesi del 2025 non si può non citare F1, pellicola incentrata sul mondo della Formula 1 che vede come protagonista un Brad Pitt che proprio a causa di questo film ha fatto preoccupare molto i suoi fan, che hanno creduto che l'attore fosse vittima di un malore sul set. Brad Pitt veste i panni di Sonny Hayes, un ex pilota della Formula 1 che ha visto la sua carriera andare a pezzi dopo che un terribile incidente lo ha costretto a stare lontano dalla pista che tanto amava. Mentre l'uomo si tiene occupato con altre competizioni sempre su quattro ruote, un suo vecchio amico (interpretato da Javier Bardem) chiede il suo aiuto e lo implora di diventare il mentore di un giovane pilota (Damson Idris), che ha tutte le carte in regola per diventare un campione.

Superman

L' 11 luglio nelle sale arriverà Superman, pellicola diretta da James Gunn che, dopo i problemi alla Marvel, ha iniziato il suo percorso come leader all'interno del DC Universe. Dopo gli insuccessi di Man of Steel e Batman v Superman, la DC torna alla carica con un film dedicato al supereroe di Krypton che si nasconde dietro la falsa identità di Clark Kent. A interpretare il protagonista ci sarà l'attore David Corenswet, mentre la parte di Lois Lane è andata a Rachel Brosnahan, famosa per aver interpretato La fantastica signora Maisel. Nel cast anche Nicholas Hoult nei panni dell'antagonista Lex Luthor.

The Bride!

Il 26 settembre, probabilmente in tempo per una presentazione in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arriverà al cinema The Bride!, opera seconda di Maggie Gyllenhaal che, proprio a Venezia, aveva presentato la sua opera di debutto, La figlia oscura, tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante. Ispirato al film degli anni Trenta La sposa di Frankenstein, The Bride! si presenta come un musical incentrato sull'amore mostruoso tra la creatura di Frankenstein (che avrà le fattezze di Christian Bale) e la sua sposa (Jessie Buckley).



Wicked: For Good

Bisognerà attendere il 21 novembre 2025 per vedere Wicked: For Good, la seconda parte della trasposizione cinematografica del noto musical di Hollywood che, in queste settimane, sta riempiendo le sale. L'anno prossimo Cynthia Erivo e Ariana Grande torneranno al cinema rispettivamente nei panni di Elphaba e Glinda, le due streghe sulle cui spalle si poggia il destino di Oz.

Il primo film si interrompe quando Elphaba scopre che il mago di Oz () è solo un imbroglione e decide di voltare le spalle a tutto ciò che conosce per trasferirsi a Ovest. Il secondo film ripartirà proprio da qui.