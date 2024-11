Brad Pitt collassa durante le riprese del film sulla Formula 1? Ecco la verità

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo che si è diffusa la notizia che il sequel di Wolf - Lupi Solitari è stato cancellato per volere del regista, Brad Pitt continua ad essere al centro di alcune illazioni che girano in rete. Stavolta i pettegolezzi riguardando un suo possibile collasso mentre era al lavoro sul suo nuovo progetto. L'attore, infatti, è attualmente impegnato con le riprese del film F1. Atteso per l'estate del 2025, il lungometraggio diretto da Joseph Kosinski racconta la storia di Sonny Hayes, un pilota di Formula 1 particolarmente noto durante gli anni Novanta che, a seguito di un terribile incidente, è costretto a lasciare la Formula 1 e a cimentarsi con altre competizioni di corsa automobilistica. Tuttavia Sonny (interpretato proprio da Brad Pitt) viene richiamato nel mondo della Formula 1 quando un vecchio amico (Javier Bardem) gli chiede di fare da mentore e insegnante per il pilota Joshua Pearce (Damson Idris), alle prese con una competizione molto importante. Ma cosa è successo a Brad Pitt?

Lo scorso 22 novembre, come riporta Entertainment Online, durante il Grand Prix di Las Vegas, gli spettatori hanno assistito a un malore di uno dei piloti, che si è accasciato sulla pista, dopo essere stato tiraro fuori dalla sua vettura. In un secondo momento, quando il video dell'accaduto ha cominciato a circolare online e sui social, è emerso che il malore è avvenuto durante le riprese del film F1, dal momento che la persona vista svenire indossava una tuta esattamente uguale a quella indossata da Brad Pitt nel primo teaser trailer del film. Naturalmente, a quel punto, in rete è esplosa la preoccupazione per Brad Pitt. Secondo alcuni, infatti, l'attore avrebbe avuto un malore proprio durante le riprese, che lo avrebbe fatto svenire in mezzo alla pista. Le condizioni di salute di Brad Pitt hanno quindi spinto molte persone a cercare conferma di quello che era accaduto a Las Vegas, nella speranza di comprendere perché Brad Pitt si fosse sentito male.



In realtà People ha smentito ben presto questa falsa notizia. Lo svenimento, a conti fatti, faceva parte delle riprese del film ed è probabilmente uno dei momenti salienti del film che vedremo sul grande schermo il prossimo anno. Inoltre a "fingere" di perdere i sensi non è stato nemmeno Brad Pitt, ma lo stunt che il divo usa come controfigura. Stando a quello riportato dalla testata appena citata, infatti, Brad Pitt era sì presente sul set, ma non era sulla pista durante il momento del collasso. Al contrario è stato avvistato poco prima ai margini della scena, mentre parlava con la sua controfigura, entrambi vestiti con la stessa tuta da pilota.

Visto quello che sappiamo sulla trama di F1 è possibile che gli spettatori del Grand Prix di Las Vegas abbiano assistito alche poi convincerà il personaggio di Sonny a ritirarsi dalla sua carriera di pilota. Brad Pitt, dunque, non ha avuto nessun collasso ed è in perfette condizioni di salute, a dimostrazione di quanto il web sia "bravo" a distorcere la realtà.