I film da vedere al cinema la sera di Halloween

Tra le tante attività che si possono fare il 31 ottobre per celebrare la giornata di Halloween, c'è senza dubbio quella di andare al cinema e magari dedicarsi alla visione di un film horror o di un lungometraggio che riesca a mantenere l'atmosfera cupa tipica di questa festa. Per aiutarvi nella scelta, ecco una breve lista dei principali film da vedere al cinema nel giorno di Halloween.

Film di Halloween al cinema

Smile 2

Diretto da Parker Finn e arrivato in sala già il 17 ottobre, Smile 2 segue le vicende di Skye Riley (Naomi Scott), star globale che è sul punto di intraprendere un tour che la porterà in ogni angolo del mondo. Proprio quando il sogno sembra essere a portata di mano, però, Skye comincia ad essere perseguitata da fatti sempre più inspiegabili e misteriosi, che sembrano affondare le dita nel suo oscuro passato. Sequel del film uscito nel 2022, Smile 2 è perfetto per coloro che la notte di Halloween cercano spavento.

The Substance

Arriva in sala proprio oggi The Substance, dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, che si è appena conclusa. Demi Moore presta volto e, soprattutto, corpo a un'attrice che ha superato i cinquant'anni e che non riesce più a trovare lavoro proprio a causa della sua età. Per cercare di ovviare a questo problema, la donna accetta di partecipare a una sorta di sperimentazione medica, che consiste nel ricevere un siero con caratteristiche ringiovanenti. Il siero, però, porta alla nascita di Sue (Margaret Qualley), una versione più giovane e sfrontata della protagonista. In una sorta di rilettura del Dottor Jekyll e Mr. Hyde, The Substance è un thriller da non perdere.

Frankenstein Jr.

Non ha di certo bisogno di presentazioni Frankenstein Jr., il capolavoro indiscusso di Mel Brooks che, in occasione di cinquant'anni dall'uscita in Italia, torna al cinema proprio durante la settimana di Halloween. Per i pochi che non lo conoscessero, Frankenstein Jr. vede Gene Wilder indossare i panni dell'erede di Victor Frankenstein. Appassionato di scienza, però, il protagonista vuole prendere le distanze da Victor e dalla sua strana reputazione. Peccato che lui stesso si troverà alle prese con un castello diroccato dove la scienza lo porterà a dare vita a una creatura soprannaturale, sotto lo sguardo inusuale dell'aiutate Igor (Marty Feldman)

Longlegs

Chiudiamo la lista dei consigli per la sera di Halloween con un film che arriva al cinema proprio il 31 ottobre. Come nel caso di The Substance, anche Longlegs è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il film racconta la storia di una detective dell'FBI che ha appena iniziato il suo lavoro e che comincia a indagare su una serie di omicidi all'interno di alcune famiglie, dove i padri hanno ucciso il nucleo familiare prima di suicidarsi.

Sulla scena di ognuno di questi crimini viene però trovata una lettera firmata da Longlegs () e un messaggio cifrato. Riuscire a decodificarlo, forse, potrà porre fine a degli omicidi che sembrano in realtà rituali satanici.