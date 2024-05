"Jack Reacher", classici e commedie italiane: cosa vedere stasera in tv

La prima serata di questa prima domenica di maggio è costellata dalla presenza di numerosi lungometraggi che appartengono ai generi più svariati e che dunque possono andare incontro ai diversi gusti degli spettatori. Stasera in tv, infatti, andranno in onda commedie italiane, film che fanno parte del cinema d'azione, ma anche vecchi classici immortali.

Tutti i film da vedere stasera in tv

10 giorni senza mamma

Alle 22.20 su Canale 5 - dopo l'episodio di Avanti un altro - va in onda la commedia tutta italiana 10 giorni senza mamma. Uscito nel 2019, il film di Alessandro Genovesi segue le vicende di Carlo (Fabio De Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini), una coppia con tre figli a carico. Se Carlo ha potuto portare avanti la sua carriera, Giulia, con un passato da avvocato, si è dedicata solo alla crescita dei figli. Ora, stanca della routine e del peso della famiglia che ricade sulle sue spalle, la donna decide di partire con la sorella, lasciando a Carlo la cura della casa e, soprattutto, dei bambini, per un tempo di appena dieci giorni. Le cose, come si può immaginare, non andranno affatto per il verso giusto.

Jack Reacher: punto di non ritorno

Per gli amanti del genere action o di Tom Cruise, alle 21.21 su Italia 1 va in onda Jack Reacher: punto di non ritorno, il secondo capitolo di questa saga ideale che era iniziata con Jack Reacher - La prova decisiva. In questo secondo film Jack Reacher viene chiamato in prima linea per dimostrare l'innocenza del maggiore Susan Turner (Cobie Smulders) e liberarla da un complotto che non solo mina la sua reputazione e la sua credibilità, ma mette a repentaglio la sua stessa vita.

Il dottor Zivago

Per gli spettatori che amano i grandi classici e le storie d'amore struggenti e intramontabili, il palinsesto della serata prevede Il Dottor Zivago, in onda alle 21.05 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre. Tratto dall'omonimo romanzo di Boris Pasternak, Il dottor Zivago racconta la storia d'amore tra Zivago (Omar Sharif) e Lara (Julie Christie), sullo sfondo della Russia di inizio Novecento, dal 1910 fino agli anni Trenta. Un amore devastato dalla guerra, dalla lontananza, dalla differenza di classe sociale, mentre la Russia cambia sotto gli occhi dei protagonisti.

Casinò

Tra i film disponibili stasera in tv c'è anche un vero e proprio capolavoro della settima arte, Casinò di Martin Scorsese, in onda alle 21.20 su Cielo. La pellicola racconta la storia di Asso (Robert De Niro), uno degli uomini preferiti all'interno della famiglia criminale Gaggi, che ottiene la missione di guidare e controllare il casinò di Tangiers nel deserto del Nevada, a Las Vegas. Ben presto la sua sete di potere, la distrazione legata all'amore per Ginger McKenna (Sharon Stone) e la mancanza di professionalità di alcuni suoi collaboratori, porteranno Asso ad affrontare numerosi pericoli.

Cogan - Killing Them Softly

Appuntamento alle 21.20 su Rai 4, invece, con Cogan - Killing them softly. Thriller sottovalutato, quello del regista Andrew Dominik è un film molto cupo che racconta le vicende di Cogan (Brad Pitt), un mercenario che si è fatto una reputazione per la sua capacità di risolvere anche problemi che paiono senza soluzione. Ora, però, l'uomo è incaricato di trovare coloro che hanno perpetrato una rapina ai danni di una famiglia in vista della malavita. Per la prima volta nel corso della sua "carriera", Cogan avrà però dei problemi nel portare a termine la sua missione.

Il talento di Mr. Ripley

L'ultimo film che vi consigliamo, tra quelli disponibili stasera in tv è Il talento di Mr. Ripley, che va in onda alle 21.15 sul canale La7. La storia è quella di Tom Ripley (Matt Damon), un giovane educato e affascinante che è in realtà un truffatore e un bugiardo che vive al di sopra delle sue reali possibilità. Grazie alla sua capacità di infiltrarsi in ambienti che non gli competono, Ripley viene assunto da un uomo facoltoso affinché raggiunga il figlio Dickie (Jude Law) in Italia, per convincerlo a tornare a casa.

Sul suolo del Bel Paese, l'incontro tra i due ragazzi parte sotto una buona stella, ma ben presto Tom Ripley mostrerà il suo vero volto.