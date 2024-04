"Jack Reacher" (con Tom Cruise) e "Le regole della casa del sidro" stasera in tv

Uscito in Italia nel 2013 e disponibile stasera in tv alle 21.15 su Italia 1, Jack Reacher - La prova decisiva è il thriller tratto dal romanzo La prova decisiva scritto da Lee Child e diretto da Christopher McQuarrie, regista diventato un collaboratore ricorrente del divo Tom Cruise, che in questo lungometraggio ricopre il ruolo di protagonista.

Jack Reacher - La prova decisiva, la trama

Jack Reacher (Tom Cruise) è un militare in pensione che sembra essere svanito nel nulla, irrintracciabile persino dal corpo di polizia in cui ha servito per tanti anni. Tuttavia l'uomo viene richiamato in prima linea quando cinque omicidi scuotono la tranquilla vita di Pittsburgh. Il cecchino accusato di aver perpetrato la strage, però, si dichiara innocente e "invoca" l'aiuto di Jack Reacher, che potrebbe essere l'unico in grado di dimostrare la non colpevolezza dell'uomo. Per ottenere questo risultato, Reacher chiede l'aiuto del'avvocato Helen Rodin (Rosamund Pike), ma le sue indagini lo porteranno a confrontarsi con il mondo sotterraneo della criminalità e, in particolar modo, a fronteggiare una banda criminale che è guidata da un brutale uomo di origini russe (Werner Herzog), un criminale senza scrupoli che non si fermerà davanti a niente e nessuno. Quando anche la vita di Helen viene messa a repentaglio, per Jack Reacher inizia una "prova decisiva" che lo porterà a fare una corsa contro il tempo.

La strage che ha ritardato l'uscita del film

Jack Reacher - La prova decisiva è un film che mette in scena un mondo estremamente violento, dove nessuno può dirsi davvero al sicuro. Una tematica che ben si sposa col genere thriller e che ha moltissimi esempi sia sul grande schermo che tra le pagine dei romanzi appartenenti a questo genere specifico. L'aspetto più spaventoso, però, è che a volte la crudeltà e la violenza descritti nelle opere di finzione non sono nulla se paragonati ai fatti che, purtroppo, rientrano nelle cronache nere. Jack Reacher - La prova decisiva che, va ricordato, inizia con una strage, è stato infatti investito dalle conseguenze di un vero atto criminale violento. Come si legge su Coming Soon, il lungometraggoi con protagonista Tom Cruise è stato girato tra l'ottobre 2011 e il gennaio 2012 a Pittsburgh, città che è anche al centro del racconto interno alla pellicola. Non sorprese, dunque, che per l'anteprima mondiale del film, la produzione avesse scelto un multisala della città. Secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, la scelta era caduta sul Southside Works, uno dei cinema più grandi della città. La premiere ufficiale - che, quindi, includeva anche la presenza del cast del film - era stata programmata per il 15 dicembre 2012, una settimana prima dell'uscita in sala nei cinema degli Stati Uniti. Tuttavia la premiere non poté avere luogo come era stato previsto, a causa di una strage in una scuola elementare. Il 14 dicembre 2012, infatti, nella Sandy Hook Elementary di Newtown, in Connecticut, un ventenne si presentò armato e aprì il fuoco su bambini e insegnanti, causando uno dei massacri scolastici con il maggior numero di morti nella storia - tutt'altro che rosea - degli Stati Uniti. Il responsabile del massacro era Adam Lanza, un ragazzo che, come scrive il New York Times, viveva in una casa piena di armi, regolarmente detenute dalla madre, Nancy Lanza. Quest'ultima, che negli anni aveva confessato che temeva che suo figlio fosse vittima di bullismo, fu la prima vittima di Adam Lanza. Il ragazzo uccise la madre all'interno della propria abitazione, prima di guidare verso la scuola elementare che lui stesso aveva frequentato quando era bambino. In meno di cinque minuti, con un fucile semiautomatico e 154 colpi, Lanza uccise venti bambini e sei educatori per poi togliersi la vita prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La strage colpì davvero molto l'opinione pubblica statunitense (e non solo), riaprendo il dibattito sulla legittimità o meno di poter ottenere un porto d'armi in modo tanto semplice. In questo clima organizzare una premiere cinematografica sarebbe stato irrispettoso e complicato e per questo l'anteprima del film con Tom Cruise venne rimandata.

Le regole della casa del sidro

Per coloro che non sono particolarmente amanti del genere thriller, il palinsesto dei canali in chiaro offre anche alcune alternative. Tra queste c'è Le regole della casa del sidro, straziante lungometraggio che va in onda alle 21.15 su La7. Film del 1999 - ma uscito in Italia nella primavera del 2000 - Le regole della casa del sidro è tratto dall'omonimo romanzo di John Irving che si occupò anche della sceneggiatura del film diretto da Lasse Hallström. La storia è ambientata negli anni Quaranta del Novecente e prende il via in un orfanotrofio del Maine, dove il dottor Wilbur Larch (Michael Caine) si prende cura con amore degli orfani che accoglie nella struttura. Soprattutto, però, il dottor Larch è un medico che pratica l'aborto a donne che non vogliono avere figli o, al contrario, le fa partorire in sicurezza per poi assicurare una casa ai bambini. Nonostante l'aborto sia illegale, il medico sa che per le donne potrebbe essere rischioso affidarsi a dilettanti e ciarlatani e il suo cuore buono lo spinge a percorrere la strada che reputa più adatta alla sua morale. Tra gli orfani della struttura c'è Homer Wells (Tobey Maguire), un ragazzo brillante e intelligente a cui Larch vorrebbe passare il testimone. Tuttavia Homer è molto contrario all'aborto e vuole vedere il mondo invece di "appassire" tra le pareti della casa. Così quando la coppia composta da Wally (Paul Rudd) e Candy (Charlize Theron) si presenta all'orfanotrofio per porre fine a una gravidanza non desiderata, Homer coglie la palla al balzo e lascia la sua casa per trasferirsi in quella di Wally, nel cui frutteto vive un gruppo di braccianti stagionali guidato da Arthur Rose (Delroy Lindo) con il compito di produrre sidro.

La realtà del frutteto e l'amore per Candy saranno due elementi che spingeranno Homer a fare i conti con le sue idee e con ciò che è giusto.