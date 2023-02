Joe Pesci compie 80 anni: 5 film da non perdere

Quasi sessant’anni di carriera per Joe Pesci, icona del cinema americano. L’attore di Newark – con chiarissime origini italiane, genitori originari di Torino e Avellino – oggi compie 80 anni, un traguardo che ci consente di ripercorrere la sua straordinaria filmografia, ricca di interpretazione degne di nota, con punte di eccellenza.

Un talento raggelante unito a una versatilità rara, un mix valorizzato ai massimi livelli da Martin Scorsese, stregato dalla sua performance nel poliziesco “Backstreet”, sua prima esperienza da protagonista. Da “Toro scatenato” in poi, un sodalizio artistico che ha regalato enormi soddisfazioni. Ed è impossibile non citare il legame con Robert De Niro, al suo fianco in pellicole che hanno tracciato un solco nella storia della settima arte. Andiamo a scoprire i 5 film con Joe Pesci da vedere almeno una volta nella vita.

1. Toro scatenato

Colpiti dalla sua prova in “Backstreet”, Scorse e De Niro contattano Joe Pesci per offrirgli un ruolo da co-protagonista nello straordinario “Toro scatenato” (“Raging Bull”). Interpreta Joey LaMotta, fratello del pugile Jake: una performance di alto profilo, premiata con il BAFTA per il miglior attore esordiente. Poi la candidatura all’Oscar per il miglior attore non protagonista.

2. C’era una volta in America

Terzo capitolo della trilogia del tempo di Sergio Leone, “C’era una volta in America” vanta un cast semplicemente stellare, compreso Joe Pesci, qui nei panni del boss italo-americano Frankie Monaldi. Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Harry Gray, il film racconta le vicissitudini del criminale David “Noodles” Aaronson e dei suoi amici nel passaggio dai quartieri bassi di Manhattan all’ambiente della criminalità organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo.

3. Quei bravi ragazzi

Scene cult, sequenze indimenticabili, performance eccellenti: seconda parte della trilogia sulla mafia, “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese è tra i film più amati della storia del cinema e i motivi sono molteplici. Joe Pesci veste i panni del boss Tommy DeVito e arriva a vincere il premio Oscar come miglior attore protagonista.

4. Casinò

Ancora Joe Pesci, Martin Scorsese e Robert De Niro insieme, ancora una storia criminale. In “Casinò” – terza parte della trilogia sopra citata – Pesci interpreta Nicky Santoro, un criminale che vede il mondo dei casinò di Las Vegas come la grande occasione per fare il grande salto. L’ennesima prestazione da fuoriclasse.

5. The Irishman

A 24 anni di distanza da “Casinò”, Joe Pesci torna a lavorare con Martin Scorsese in “The Irishman” insieme ad altre leggende del cinema americano: da Robert De Niro a Harvey Keitel, passando per Al Pacino. Qui interpreta il boss Russell Bufalino, collezionando la terza candidata agli Oscar come miglior attore non protagonista.